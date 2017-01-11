Нарва объявила архитектурный конкурс, целью которого является обновление пространства центра Старого города. В результате конкурса должно быть найдено лучшее архитектурное решение для трех городских объектов: Стокгольмской площади, Ратушной площади и Ратушного парка, а также для прилегающих к ним территорий.

По словам мэра Нарвы, Тармо Таммисте, Городская управа надеется получить подходящее современное решение, реализация которого вдохнет новую жизнь в сердце Старого города Нарвы и превратит довольно тихий район в интересный и наполненный жизнью центр современного города, а также сделает его привлекательным не только для жителей и гостей, но и для предпринимателей, создавая новые возможности для малого бизнеса.

Ратушная площадь — историческая городская центральная площадь, которая, несмотря на своё значение, на сегодняшний день слишком мала для организации крупных городских событий. Новым местом для активного ежедневного использования горожанами и проведения важных мероприятий должна стать как раз Стокгольмская площадь, которая расположится за Ратушей.

Идея Ратушного (археологического) парка заключается в освещении истории старого города Нарвы методом обнажения и частичного принятия в эксплуатацию старинных, сохранившихся до сих пор фундаментов и подвалов. В рамках конкурса участники должны решить вопросы связанные с рельефом и восстановлением исторических уровней улиц, предложить возможные малые формы, место для флагштоковой площадки и многое другое.

Foto: Narva Linnavalitsus

На схеме: 1 — Стокгольмская площадь, 2 — Ратушная площадь, 3 — Ратушный парк.

Конкурс проходит в рамках архитектурной программы ”Хорошее общественное пространство” приуроченной к 100-летию Эстонской Республики ”EV100”. В результате программы, в разных городах Эстонии планируется спроектировать и построить 15 общественных объектов, центральных площадей или главных улиц. Лидером программы выступает Эстонский Союз Архитекторов совместно с организаторами юбилейной программы ”EV100”.

Программа ”Хорошее общественное пространство” направлена на воплощение одного из приоритетов региональной политики Эстонии — возрождение центральных зон городов Эстонии. Построенные в рамках проекта пространства станут местами проведения культурных и общественных мероприятий, создав таким образом среду для развития бизнеса и гражданского общества, а также замедляя ”истончение”, характерное для многих городов Эстонии.

Организатор конкурса: Нарвский департамент экономики и развития

Соорганизатор: Эстонский Союз Архитекторов

Срок вопросов: 27.02.2017

Срок предоставления работ: 06.03.2017 16:00

Оглашение победителей: не позднее 28.04.2017

Премиальный фонд: 16 000 евро

Конкурсное задание и условия опубликованы в регистре госпоставок под номером 181647 (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/181647)