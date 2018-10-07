Нарва наградила лучших учителей года

В номинации ”Лучший учитель — лидер” победу одержала Елена Тимохина — учитель плавания из детского сада Cipollino.

Елена Тимохина, учитель по плаванию — неравнодушный, творческий, инновационный специалист своего дела — учитель, который применяя современные методы в своей работе, понимает важность гармонического развития каждого ребёнка. Профессионализм Елены основывается на теоретических знаниях, методической грамотности, продуманной системе обучения плаванию. Елена стремится обеспечить усвоение учебной программы всеми детьми, воспитывает сознательную дисциплину, ответственное отношение к воде. Для учителя характерно четкое построение занятий, их нацеленность на конечный результат, создание благоприятных и безопасных условий для обучения. В работе с малышами использует индивидуальный подход, направленный на преодоление психологического барьера и достижение результатов.

Победителем в номинации ”Лучший учитель-ментор” стала Наталья Буйницкая — учитель русского языка и литературы из Нарвской Ваналиннаской государственной школы.

Общий педагогический стаж 25 лет. Руководит школьным МО учителей русского языка и литературы, является активным участником работы городской предметной секции. С удовольствием делится опытом с коллегами и многочисленными гостями школы из других стран. Наталья возглавляет группу организаторов Пушкинского лицейского бала, которое собирает каждый год до 100 участников и является украшением Нарвы — Осенней столицы

”Лучшим учителем интегрированного обучения” была признана Анна Игнатьева — учитель английского языка из Нарвской Солдинаской гимназии.

Анна Игнатьева преподает часть предметов на английском языке в классе частичного языкового погружения, используя принципы проектного обучения. Изучаемый на уроках английского языка учебный материал закрепляется и поддерживается через другие предметы: музыку, физкультуру и искусство. Она координирует участие гимназии в международном проекте школ ЮНЕСКО, где партнером является школа из Турции. Наряду с созданием дружественных связей целью проекта также является расширение знаний учеников о культурном наследии ЮНЕСКО на английском языке.

Победителем номинации ”Лучший творческий учитель” стала Алла Якубова из Нарвской хороваой школы.

Алла Якубова — настоящий творческий педагог. Она пишет новые многоголосные аранжировки хитов мировой поп-музыки и делает оригинальные версии аккомпанемента (12 оригинальных аранжировок для VIII Международного конкурса-фестиваля ”Юный вокалист”, 2018). Она автор песен. На Республиканском конкурсе ”Solistica 2018” ее песня ”Там, где рождается свет” признана лучшей песней конкурса. А ее ученики уже делают первые профессиональные шаги в композиторском творчестве: пишут свои авторские произведения, успешно выступают на фестивалях и конкурсах, участвуют в различных проектах.

В номинации ”Лучший учитель — друг детей” победу одержала Ирина Андреева — учитель истории и обществоведения из Нарвской Паю школы.

Ежегодно Ирина Андреева руководит выполнением творческих работ учащихся. Организация учебной и внеклассной работы по предмету дают свои результаты. Ежегодно ученики Ирины Васильевны принимают участие в конкурсах и викторинах по истории. И всегда занимают призовые места. 2017-2018 учебный год:

Викторина среди учащихся 9-х классов школ города ко Дню гражданина, посвященная 100-летию независимости Эстонской Республики. Ноябрь 2017 I место

Традиционные ”Исторические чтения”, посвященные 100-летию Эстонской Республики в Нарвском замке. Февраль 2018 I место

Подготовка команды для участия в городской игре по станциям ”Наша Нарва” среди учащихся 8-х классов. Май 2018 года. На исторической станции набрали 10 баллов из 10. Общее II место.

”Лучший учитель, использующий инфотехнологии” — учитель математики, информатики и робототехники из Нарвской Кесклиннаской гимназии Владимир Рунин.

Педагогический стаж более 35 лет. Владимир Рунин — замечательный учитель, отзывчивый человек, наставник для своих учеников. Постоянно оказывает помощь своим коллегам в использовании инфотехнологий. В течение многих лет команда школы по робототехнике под его руководством успешно участвует в международных и республиканских соревнованиях. В 2017/2018 учебном году команда Нарвской Кесклиннаской гимназии успешно выступала на международных соревнованиях Robotex 2017 и Robomiku lahing 2018.

Кроме победителей основных номинаций особо были отмечены ветераны учительского труда, те педагоги, которые уже ушли на заслуженный отдых. Также прозвучали напутственные слова в адрес учителей, только начинающих свою педагогическую деятельность.