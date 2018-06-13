Нарва на девять дней станет эстонской столицей оперы

С 1 по 9 сентября в Нарве пройдет III международный фестиваль современной классической музыки ”Дни оперы в Нарве ContempArt”. В качестве основных концертных площадок будут задействованы залы Нарвской крепости, а также впервые — исторические здания Кренгольмской мануфактуры. В рамках ”Дней оперы” выступят более 150 артистов из Эстонии, Финляндии, Германии и России.
Фестиваль откроется 1 сентября в 20:00 на территории Кренгольмской мануфактуры художественной акцией ”Творчество — твоя свобода”. В программе выставка работ молодых художников со всей Эстонии, посвященные столетнему юбилею Эстонской Республики.
Участники и гости церемонии открытия станут свидетелями мировой премьеры камерной симфонии ”Песня-посвящение Нарве”, которую написал Мадис Ярви. В рамках открытия будет также исполнена музыка Арво Пярта, Альфреда Шнитке и Кульдара Синка. Будут представлены коллекции одежды дизайнеров Вильве Унт, Яна Варкки, Райли Ныльвак, Кай Саар, Монтон, а также студентов Эстонской академии художеств под руководством Калле Аасамяэ. После этого гости фестиваля смогут насладиться праздничным салютом.
”Я, бы сказала, что Нарва сейчас, как бутон цветка, и очень интересно смотреть за тем, как он распускается, а потом увидеть какие плоды принесет”, — считает художественный руководитель и организатор фестиваля Юлия Савицкая.