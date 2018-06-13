Нарва на девять дней станет эстонской столицей оперы

”Нам очень приятно, что Нарва стала настоящей меккой культуры и творчества уже в процессе подготовки заявки для получения официального статуса Культурной столице Европы 2024. Особенно приятно, что такой делают Нарву люди, которые здесь родились и выросли. Дни оперы Нарвы несомненно являются для города и всей Эстонии одним из самых значимых культурных событий, которое позволяет собрать вместе и мировых звезд, и подающих надежды талантов”, — прокомментировал проведение фестиваля заместитель начальника отдела культуры Нарвской управы Дмитрий Вергун.

7 сентября впервые в истории Кренгольмской мануфактуры пройдет оперное представление в помещениях гиганта промышленности прошлых лет. Зрители услышат оперу Марка-Ауреля Флороса и Андрея Дьякова ”Путь порочного” в исполнении солистов Райнсбергского фестиваля и оркестра ”Дней оперы ContempArt". Мировая премьера оперы состоится в рамках Райнсбергского фестиваля 29 июня этого года.

В программе фестиваля много классической музыки в исполнении молодых артистов из Финляндии, России, Эстонии, оперы Перголези, Вольфа-Феррари, Паизиелло.

Заключительным событием фестиваля станет традиционный оперный гала-концерт. 9 сентября в Нарвском замке выступят солисты Национальный оперы ”Эстония”, Мариинского оперного театра и другие.

Кроме концертов и оперных спектаклей гости и зрители фестиваля смогут ближе познакомиться с историческим наследием Нарвы и Нарва-Йыэсуу, посетить экскурсии по Кренгольмской мануфактуре и Нарвским бастионам, продегустировать местную кухню, а также пройтись под парусом по реке Нарва.