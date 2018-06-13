13.06.2018, 11:58

Нарва на девять дней станет эстонской столицей оперы


rus.delfi.ee
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Нарва на девять дней станет эстонской столицей оперы
contemparteesti.ee

С 1 по 9 сентября в Нарве пройдет III международный фестиваль современной классической музыки ”Дни оперы в Нарве ContempArt”. В качестве основных концертных площадок будут задействованы залы Нарвской крепости, а также впервые — исторические здания Кренгольмской мануфактуры. В рамках ”Дней оперы” выступят более 150 артистов из Эстонии, Финляндии, Германии и России.

Фестиваль откроется 1 сентября в 20:00 на территории Кренгольмской мануфактуры художественной акцией ”Творчество — твоя свобода”. В программе выставка работ молодых художников со всей Эстонии, посвященные столетнему юбилею Эстонской Республики.

Участники и гости церемонии открытия станут свидетелями мировой премьеры камерной симфонии ”Песня-посвящение Нарве”, которую написал Мадис Ярви. В рамках открытия будет также исполнена музыка Арво Пярта, Альфреда Шнитке и Кульдара Синка. Будут представлены коллекции одежды дизайнеров Вильве Унт, Яна Варкки, Райли Ныльвак, Кай Саар, Монтон, а также студентов Эстонской академии художеств под руководством Калле Аасамяэ. После этого гости фестиваля смогут насладиться праздничным салютом.

”Я, бы сказала, что Нарва сейчас, как бутон цветка, и очень интересно смотреть за тем, как он распускается, а потом увидеть какие плоды принесет”, — считает художественный руководитель и организатор фестиваля Юлия Савицкая.

”Нам очень приятно, что Нарва стала настоящей меккой культуры и творчества уже в процессе подготовки заявки для получения официального статуса Культурной столице Европы 2024. Особенно приятно, что такой делают Нарву люди, которые здесь родились и выросли. Дни оперы Нарвы несомненно являются для города и всей Эстонии одним из самых значимых культурных событий, которое позволяет собрать вместе и мировых звезд, и подающих надежды талантов”, — прокомментировал проведение фестиваля заместитель начальника отдела культуры Нарвской управы Дмитрий Вергун.

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7 сентября впервые в истории Кренгольмской мануфактуры пройдет оперное представление в помещениях гиганта промышленности прошлых лет. Зрители услышат оперу Марка-Ауреля Флороса и Андрея Дьякова ”Путь порочного” в исполнении солистов Райнсбергского фестиваля и оркестра ”Дней оперы ContempArt". Мировая премьера оперы состоится в рамках Райнсбергского фестиваля 29 июня этого года.

В программе фестиваля много классической музыки в исполнении молодых артистов из Финляндии, России, Эстонии, оперы Перголези, Вольфа-Феррари, Паизиелло.

Заключительным событием фестиваля станет традиционный оперный гала-концерт. 9 сентября в Нарвском замке выступят солисты Национальный оперы ”Эстония”, Мариинского оперного театра и другие.

Кроме концертов и оперных спектаклей гости и зрители фестиваля смогут ближе познакомиться с историческим наследием Нарвы и Нарва-Йыэсуу, посетить экскурсии по Кренгольмской мануфактуре и Нарвским бастионам, продегустировать местную кухню, а также пройтись под парусом по реке Нарва.

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