Нарва-Йыэсуу строит яхтенный порт: бюджет — 1 млн евро

Cтроительство яхтенного порта в Нарва-Йыэсуу сдвинулось с мертвой точки, сообщает "Виру Проспект". По словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, фирмы, которые будут его осуществлять, определены, все договора подписаны, и уже на этой неделе началось строительство фундамента для административного здания порта.
Напомним, что строительство яхтенного порта в Нарва-Йыэсуу идет в рамках проекта развития малых портов Балтийского моря ”30 миль”, нацеленного на создание сети удобных малых портов для небольших частных яхт и катеров. Идет, надо сказать, непросто. В поисках строителей порта город был вынужден трижды проводить госпоставки, поскольку те предложения, что поступали от строительных фирм на конкурс, значительно (порой на 60-70%) превышали отпущенные по проекту средства.
В итоге руководство города в январе 2018 года приняло решение новый конкурс госпоставки разбить на три части: отдельно территория порта с близлежащей парковкой, подъездной дорогой и наружными сетями, вторая часть — здание порта и третий этап — конструкция существующего причала и строительство слипа и плавающего понтона для парковки яхт. Такой подход, по словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, увеличил круг фирм, которые могли быть задействованы в тендере. Оферент мог предложить как все три части строительства, так и одну.