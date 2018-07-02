Нарва-Йыэсуу строит яхтенный порт: бюджет — 1 млн евро

По словам Максима Ильина, самым дорогим оказалось строительство портового здания, которое предполагалось сделать монолитнобетонным. ”В результате нам пришлось пойти на то, чтобы изменить эту часть общего проекта: здание будет из блоков с наружной отделкой и утеплением, однако его внешний вид, его архитектурные особенности будут практически те же, что и задумывались”, — уточняет мэр.

Административное здание порта — это 120 квадратных метров полезной площади. ”Не много, однако здесь разместится все необходимое — комната капитана порта (этот же человек является и капитаном Нарвского яхтенного порта ), а также набор услуг для яхтсменов : сауна, душевая, кухня, спальня”, — рассказывает Ильин, демонстрируя новый эскизный проект.

Рядом со старым понтоном будет возведен новый 70-метровый плавающий понтон. Планируется, что порт в Нарва-Йыэсуу сможет принимать одновременно до 30 яхт.

Строить административное здание порта будет известная тартуская фирма EVIKO, строительство причала, слипа (для спуска катеров) и подъездных путей — дело BAU Est (Таллинн), наружные сети, парковка, портовая территория — ответственность местной строительной компании OÜ Eesti ESM.

Бюджет строительства яхтенного порта в Нарва-Йыэсуу составляет 1 млн евро, из которых 500 тыс. евро — самофинансирование Нарва-Йыэсуу. Планируется, что порт в Нарва-Йыэсуу будет готов к ноябрю этого года.

Однако в адрес яхтенного порта Нарва-Йыэсуу отпускаются и скептические замечания. Мол, ожидания от появления порта слишком завышены: устье реки Наровы с перепадами глубин и заиливающимся дном является серьезным препятствием для развития здесь яхтенного туризма. Это отчасти связано и с полуразрушенным молом.

Однако Максим Ильин говорит, что одновременно со строительством порта город занимается и проблемой морского мола. ”В марте 2016 года мы получили субсидию от Центра инвестиций в окружающую среду порядка 50 тыс. евро. На сегодняшний день у нас готовы изыскания и составлен предпроект на восстановление мола. По предварительному проекту стоимость восстановления мола — 2,5 млн евро. Если же говорить об устье реки, то средняя глубина на входе позволяет без проблем заходить в порт малым яхтам, на которые и рассчитан наш порт”, — сказал Ильин.