02.07.2018, 19:22

Нарва-Йыэсуу строит яхтенный порт: бюджет — 1 млн евро


rus.delfi.ee
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Нарва-Йыэсуу строит яхтенный порт: бюджет — 1 млн евро
Svetlana Zaitseva, Viru Prospekt

Cтроительство яхтенного порта в Нарва-Йыэсуу сдвинулось с мертвой точки, сообщает "Виру Проспект". По словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, фирмы, которые будут его осуществлять, определены, все договора подписаны, и уже на этой неделе началось строительство фундамента для административного здания порта.

Напомним, что строительство яхтенного порта в Нарва-Йыэсуу идет в рамках проекта развития малых портов Балтийского моря ”30 миль”, нацеленного на создание сети удобных малых портов для небольших частных яхт и катеров. Идет, надо сказать, непросто. В поисках строителей порта город был вынужден трижды проводить госпоставки, поскольку те предложения, что поступали от строительных фирм на конкурс, значительно (порой на 60-70%) превышали отпущенные по проекту средства.

В итоге руководство города в январе 2018 года приняло решение новый конкурс госпоставки разбить на три части: отдельно территория порта с близлежащей парковкой, подъездной дорогой и наружными сетями, вторая часть — здание порта и третий этап — конструкция существующего причала и строительство слипа и плавающего понтона для парковки яхт. Такой подход, по словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, увеличил круг фирм, которые могли быть задействованы в тендере. Оферент мог предложить как все три части строительства, так и одну.

По словам Максима Ильина, самым дорогим оказалось строительство портового здания, которое предполагалось сделать монолитнобетонным. ”В результате нам пришлось пойти на то, чтобы изменить эту часть общего проекта: здание будет из блоков с наружной отделкой и утеплением, однако его внешний вид, его архитектурные особенности будут практически те же, что и задумывались”, — уточняет мэр.

Административное здание порта — это 120 квадратных метров полезной площади. ”Не много, однако здесь разместится все необходимое — комната капитана порта (этот же человек является и капитаном Нарвского яхтенного порта ), а также набор услуг для яхтсменов : сауна, душевая, кухня, спальня”, — рассказывает Ильин, демонстрируя новый эскизный проект.
Рядом со старым понтоном будет возведен новый 70-метровый плавающий понтон. Планируется, что порт в Нарва-Йыэсуу сможет принимать одновременно до 30 яхт.

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Строить административное здание порта будет известная тартуская фирма EVIKO, строительство причала, слипа (для спуска катеров) и подъездных путей — дело BAU Est (Таллинн), наружные сети, парковка, портовая территория — ответственность местной строительной компании Eesti ESM.
Бюджет строительства яхтенного порта в Нарва-Йыэсуу составляет 1 млн евро, из которых 500 тыс. евро — самофинансирование Нарва-Йыэсуу. Планируется, что порт в Нарва-Йыэсуу будет готов к ноябрю этого года.

Однако в адрес яхтенного порта Нарва-Йыэсуу отпускаются и скептические замечания. Мол, ожидания от появления порта слишком завышены: устье реки Наровы с перепадами глубин и заиливающимся дном является серьезным препятствием для развития здесь яхтенного туризма. Это отчасти связано и с полуразрушенным молом.

Однако Максим Ильин говорит, что одновременно со строительством порта город занимается и проблемой морского мола. ”В марте 2016 года мы получили субсидию от Центра инвестиций в окружающую среду порядка 50 тыс. евро. На сегодняшний день у нас готовы изыскания и составлен предпроект на восстановление мола. По предварительному проекту стоимость восстановления мола — 2,5 млн евро. Если же говорить об устье реки, то средняя глубина на входе позволяет без проблем заходить в порт малым яхтам, на которые и рассчитан наш порт”, — сказал Ильин.

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