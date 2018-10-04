Нарва ищет рождественскую ёлку
Департамент городского хозяйства объявил конкурс на поставку рождественской ели, которая украсит Петровскую площадь в Рождество и Новый год.
Департамент городского хозяйства объявил конкурс на поставку рождественской ели, которая украсит Петровскую площадь в Рождество и Новый год.
Елка должна быть высотой 15-20 метров, прямая, пушистая, c одним стволом, сообщает Департамент городского хозяйства
Требования к участникам конкурса выставлены на городском сайте в разделе "Hanked". Срок подачи документов 8 октября 2018 года до 10.00.
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