Нарва хочет, чтобы автобусы до Нарва-Йыэсуу и Силламяэ стали больше, а графики — плотнее

”Просим вас учесть при составлении тендерных документов, что нынешний утвержденный график движения на линиях №31 и №903 не всегда учитывает потребности и спрос жителей Нарвы. Сейчас автобусы на линиях №31 и №903 работают в часы пик с увеличенной нагрузкой”, — пишет Скулачева.

По ее словам, ситуация особенно обостряется в летний сезон, а также в период Рождества и Нового года, а бесплатный транспорт еще больше увеличивает проблему на маршрутах Нарва — Нарва-Йыэсуу и Нарва — Силламяэ.

”Чтобы избежать перегрузок автобусов в новом периоде общественного обслуживания, а также обусловленных ими перебоев в работе общественного транспорта, просим взвесить возможность увеличить объемы рейсов и/или добавить нового оператора для обслуживания этих линий. Просим также рассмотреть возможность использования на уездных линиях сочлененных автобусов или автобусов с количеством мест до 97, а также исключить на уездных линиях использование обычных городских автобусов без ремней безопасности”, — сообщает директор Нарвского департамента городского хозяйства Ида-Вирускому центру общественного транспорта.