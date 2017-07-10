Нарва денег на бассейн академии не дала, но горожанам он будет доступен

Ректор Академии МВД Катри Райк без особенных эмоций говорит о своем разочаровании тем, что нарвские власти отказались от участия в строительстве бассейна будущего нарвского колледжа академии, от создания на городские деньги дополнительных четырех дорожек. Она заверяет, что несмотря на отказ Нарвы от парнерства бассейн из четырех дорожек, который обязательно появится к 2020 году, будет доступен для горожан.

Катри Райк, являющуюся также депутатом Нарвского городского собрания, удручает тот факт, что вопрос о возможном участии Нарвы в финансировании строительства бассейна колледжа, которое увеличило бы число дорожек с четырех до восьми, что обошлось бы городу в 2 миллиона евро, до обсуждения на сессии городского собрания не дошел. Все-таки предполагалось, что 13 июля депутаты дадут оценку такому проекту, но тематическое заседание не состоится — правящие в Нарве центристы приняли решение кулуарно.

”Жаль, что на открытом заседании не прозвучат аргументы за и против партнерства города и академии в вопросе строительства бассейна, а решение по этому поводу принято всего несколькими людьми”, — говорит Катри Райк.

Строительству бассейна из восьми дорожек на паях с академией городские руководители предпочли вариант строительства большого многофункционального спорткомплекса в районе Ореховой горки, в котором кроме бассейна власти хотят видеть инфраструктуру для занятий и не водными видами спорта. Другой вопрос, что Нарва надеется на финансовую поддержку государством этого большого проекта, но сможет ли она получить какие-то средства на него, пока совершенно неизвестно.

Прежде всего, непонятно, во сколько может обойтись такой спорткомлпекс. Нарвские руководители приводят в пример новый столичный спорткомплекс в Сыле, площадью 7 тысяч квадратных метров, в котором кроме двух бассейнов, в том числе детского, есть многофункциональный спортзал для занятий волейболом, баскетболом и т.д., а также помещения для боксерских тренировок и занятий прочими единоборствами.

”Общая стоимость строительства нового спортивного комплекса составляет около 5,5 миллионов евро”, — утверждают нарвские центристы, но по данным ehitusuudised.ee, она достигает 8.5 миллионов, если учитывать расходы на все необходимое оборудование и мебель.

Катри Райк сомневается, что и непосредственно расходы на строительство не превысят существенно сумму 5.5 миллионов.

”Ведь на Ореховую горку нужно будет прокладывать коммуникации, строить парковку, а это очень серьезные расходы”, — говорит Райк.

По ее словам, настаивая на том, что Нарве целесообразнее добавить к двум миллионам, которые она могла бы потратить на дополнительные четыре дорожки в бассейне колледжа, еще пару-тройку миллионов, чтобы получить целый спорткомлекс, нарвские власти гонятся за журавлем в небе, вместо того, чтобы довольствоваться пока синицей.

Впрочем, этой синицей при желании можно называть и бассейн из четырех дорожек, который будет построен вместе со всей остальной инфраструктурой колледжа к 2020 году.

”Конечно, он будет открыт для нарвитян. То есть в то время, когда там не будут тренироваться курсанты академии, горожане смогут посещать этот бассейн, — говорит Катри Райк. — Мы будем обсуждать детально, как это можно организовать и какое участие примет муниципалитет в поддержке работы бассейна, но уже в самое ближайшее время мы подпишем с мэром Нарвы Тармо Таммисте договор о намерениях, который создаст базу для дальнейших переговоров”.

По ее словам, сотрудничество Академии МВД и Нарвы будет касаться не только бассейна. Например, нарвские биатлонисты и ребята, занимающиеся стрельбой, получат возможность тренироваться в тире колледжа.

Ректор академии видит и некоторый положительный момент в отказе нарвского руководства от партнерства в деле строительства бассейна.

”По меньшей мере теперь мы можем быть уверены в том, что подготовка к строительству, само строительство пойдут по намеченному плану, и летом 2020 года весь комплекс зданий Нарвского колледжа Академии внутренних дел будет готов”, — говорит Катри Райк.

Она уверена, что обсуждение того, как борганизовать обслуживание бассейна, управление им, если бы город стал партнером академии, имело шанс затянуться.

”Мы на эту тему вообще не говорили до сих пор, а этот разговор был бы непростым, — уверена Райк. — Уже три месяца прошло с того момента, когда правительство приняло решение создать в Нарве колледж Академии МВД, но пока мы ждали решение Нарвы по бассейну, и дело не двигалось”.

Катри Райк планирует этой осенью опять участвовать в выборах в Нарвское горсобрание в составе избирательного блока ”Наша Нарва”. Возможно, она станет в нем первым номером, кандидатом в мэры.

На вопрос, зачем ей это надо, особенно в ситуации, когда у оппозиции в Нарве совсем мало шансом на успех, она говорит, что если бы у оппонентов правящим центристам было бы все совсем хорошо, она бы наверняка к ним не присоединилась.

”Очень важно для меня то, чтобы оппозиция в Нарве по меньшей мере присутствовала”, — говорит Райк, подчеркивая, что ее решение избираться никак не связано с историей вокруг бассейна.

”На этот счет у меня личной обиды нет. Я была за то, чтобы строить бассейн вместе с городом, но не нет, так нет. Предвыборную кампанию я на этом вопросе строить не собираюсь”, — уверяет Райк.

Оппозиционный депутат Нарвского горсобрания Юрий Рауд полагает, что нарвские власти в данном случае в очередной раз показали свою неспособность работать в команде, выступать партнерами при решении важных вопросов. ”Примеров можно привести много, но возьмем хотя бы ЦУ ”Нарвский музей”, которым Нарва управляет вместе с государством. Очевидно, что многие проблемы музея, которые обсуждали в последнее время, не решены из-за того, что Нарве сложно договариваться с министерством культуры. Или велосипедная дорожка из Нарвы в Нарва-Йыэсуу, которую долгие годы не могут построить, так как Нарва не может найти взаимопонимания уже с двумя партнерами — Нарва-Йыэсуу и волостью Вайвара”, — говорит Рауд.

Одним из партнеров Академии МВД выступит Тартуский университет, на недвижимости которого на улице Кереса и будет реализован проект колледжа.

В общежитии нарвского колледжа академии будут жить проходящие в Нарве службу пограничники и студенты Нарвского колледжа Тартуского университета.

Этапы строительства Нарвского колледжа Академии МВД

Август-октябрь 2017-го: архитектурный конкурс (совместно с Эстонским союзом архитекторов)

Ноябрь 2017-го — октябрь 2016-го: подготовка строительного проекта

Октябрь-декабрь 2018-го: госпоставка, начало строительства

Январь 2019-го — июнь 2020: строительные работы, получение разрешение на использование.