Нарва будет весь февраль праздновать 100-летие Эстонии: полная программа

По случаю празднования столетия Эстонской Республики в Нарве пройдет множество интересных мероприятий. Февраль 2018 года особенно насыщен посвящёнными этому торжеству событиями.

21 февраля

Одним из самых ожидаемых событий является приезд президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Нарву накануне Дня Рождения страны. 21 февраля в 12.00 в Нарвском колледже Тартуского университета состоится встреча с главой государства. Пройдёт церемония вручения государственных наград и выступит победитель конкурса среди учащихся гимназических классов, которые представили посвященную 100-летнему юбилею Эстонской Республики речь. В 13:30 Банк Эстонии представит отчеканенные по случаю 100-летия ЭР серебряные и золотые монеты. На Ратушной площади в 15:00 состоится торжественное мероприятие с приветствием от президента. В 16.00 в колледже будет представлена выставка премированных работ архитектурного конкурса Стокгольмской и Ратушной площади.

В Нарвском музее будет открыта выставка почётных наград Эстонской Республики и фотовыставка ”Эстонцы в Москве”.

Вечером этого же дня приятным сюрпризом для нарвитян станет выступление Софии Рубины. Услышать эстонскую джазовую певицу можно будет в 16.30 в торговом центре Astri.

В 18.00 в Концертном доме ”Женева” выступит на праздничном концерте эстонские джаз-артисты под предводительством талантливой Лийси Койксон (вход на концерт по пригласительным).

24 февраля

Программа Дня Рождения Эстонского государства наполнена как традиционными мероприятий, так и новыми концертами, фестивалями.

24 февраля, с восходом солнца в 7.18 приглашаем нарвитян принять участие в праздничной церемонии поднятия флага в Северном дворе Нарвского замка. На церемонии выступит мэр города Тармо Таммисте, представители церкви, будет произнесена торжественная речь от гимназистов Нарвы и прозвучит государственный гимн в исполнении духового оркестра, хора мальчиков и хора ”Вдохновение” Нарвской хоровой школы, ансамбли ”Päikeseratas” и ”Jun-ost” украсят программу национальной хореографией. Символичной кульминацией церемонии станет запуск в небо 100 сине-чёрно-белых воздушных шаров, после чего гостям предложат праздничный утренний кофе.

Сразу после церемонии на Петровской площади будет организован автобус на Гарнизонное кладбище, где в 9.30 пройдёт возложение венков к монументу в память об Освободительной войне.

В 12.00 на оздоровительных трассах Ореховой горки (Akkeküla) будет дан старт Нарвскому лыжному заезду. Помимо спортивных соревнований, запланирован также заезд деятелей Нарвы, интерактивная программа со сказочными персонажами на детской площадки, а также будет возможность прокатиться на санках с горы и поучаствовать в соревнованиях и играх.

Дом Народов откроет свои двери для празднования Дня независимости в 11.00. Здесь культурные и национально-культурные общества представят творческие мастерские в лучших эстонских традициях и в 12.00 праздничный концерт под названием ”Эстония начинается с Нарвы”.

Для посетителей торгового центра Astri в 13.00 прозвучит праздничная программа эстонских композиторов на белом рояле от учеников Нарвской Музыкальной школы.

На сцене Дома детского творчества в 14.00 пройдёт концерт ”Эстония встречает гостей!” с участием танцевальных коллективов Нарвы, Пярну, Санкт-Петербурга и города Выборг.

Мероприятия, посвященные годовщине Независимости Эстонской Республики, будут проходить весь февраль и на самых различных площадках города.

3 февраля в 17.00 в Концертном доме ”Женева” прозвучит концерт лауреатов XII Международного Шопеновского конкурса юных пианистов в сопровождении Нарвского симфонического оркестра под руководством дирижера Анатолия Щуры. В Нарве конкурс пройдёт с 28 января по 4 февраля при участии 63 молодых пианистов из 15 стран мира.

Нарвский симфонический оркестр совместно с Союзом пианистов Эстонии представит к 100-летию Эстонской Республики концертную программу ”Жемчужины рояля”. 18 февраля в 17.00 на сцене Концертного дома ”Женева” с оркестром выступит пианист Максимом Щура.

Нарвский Музей приглашает отметить Вастлапяев и Масленицу 18 февраля в 13.00 в Нарвский замок. На территории замка будут традиционные для обоих праздников занятия, игры и соревнования, и в самом конце — сжигание чучел. Руководит праздником фольклорный ансамбль ”Супрядки”.

Нарвская центральная библиотека в феврале предложит посетителям особую программу к юбилею страны — выставки, творческие мастерские, презентации, посвящённые 100-летию Эстонии. Главным подарком станет республиканский проект ”100 стихотворений о Эстонии”, лучшие прочтения будут представлены 26 февраля.

Нарвская музыкальная школа приглашает учащихся нарвских школ на праздничные концерты. 13 февраля в 14.15 в Зале Первого этажа Нарвской Музыкальной школы состоится концерт для учеников Ваналиннаской школы. А 23 февраля в 12.30 Эстонская Гимназия приглашает к себе в гости, где выступят: танцевальный коллектив ”Päikeseratas”, духовой, камерный оркестры Нарвской Музыкальной школы, вокальная группа ”Palette”, солисты и ансамбли.

С 22 по 25 февраля Культурный центр ”Ругодив” проводит Молодежный международный фестиваль ”Танцевальная мозаика”. В рамках фестиваля состоятся концертные программы, мастер-классы, творческие встречи. Уже с 15 февраля нарвитяне смогут поучаствовать в мастерских народного творчества ”История эстонского и русского костюма в элементах традиционной одежды”. 22 и 23 февраля на сцене нарвских школ пройдут концерты ”Страна, в которой я живу”.

Школы города также принимают активное участие в праздновании юбилея Эстонской Республики. На сценах гимназий и дошкольных учреждений пройдут праздничные концерты. Нарвская школа для взрослых приглашает 23 февраля в 14.00 принять участие гимназистов города в викторине на тему эстонской культуры и истории, государственной символики, природы, спорта, современного гражданского общества.

Завершающим аккордом февральских событий станет большой концерт для жителей и гостей города 25 февраля в 15.00. На сцене Концертного дома ”Женева” выступят Narva Jazz Band, вокальная группа ”Palette”, саксофонист Александр Пааль.