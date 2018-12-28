28.12.2018, 14:30

Народным голосованием жители решат судьбу статуса Йыхви: быть или не быть городом?

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Евгения Парв,
Евгения Парв, "Вестник Йыхви"
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Народным голосованием жители решат судьбу статуса Йыхви: быть или не быть городом?
Foto: Jevgenia Parv

Инициатива волостного управления Йыхви по поводу смены статуса волости Йыхви на городской ни в коем случае не пройдет мимо самих йыхвисцев. Именно жителям предстоит решить, проголосовав в опросе ”Поддерживаете ли вы смену статуса волости Йыхви на городской?”

Официально такое решение, конечно же, принимает волостное собрание, пишет ”Вестник Йыхви”. Но, по словам старейшины волости Мартина Репинского, коалиция договорилась на заседании волостного собрания голосовать так, как проголосует большинство принявших участие в опросе жителей Йыхви.

”Ни в коем случае мы не хотим навязывать свое мнение. Да, лично я считаю, что это нужно и важно, чтобы Йыхви снова стал городом. Это важно как для имиджа уездного центра, так и с эмоциональной точки зрения: многие жители помнят те времена, когда Йыхви стал отдельным городом. Кроме того, в городской черте живет более 10 тысяч жителей, тогда как в сельской — около двух тысяч”, — приводит Репинский доводы ”за”, подчеркивая, что идея инициировать процесс возвращения Йыхви статуса города пришла не сама по себе, но из-за обратной связи с жителями, которые хотят именно этого.

Стоит отметить, что в Йыхви разработалии приняли такой документ как порядок проведения опроса населения, и это первый и единственный в Эстонии принятый на уровне местного самоуправления — все остальные действуют на общих эстонских законах. В порядке четко и понятно прописаны все критерии и условия для проведения народного опроса.
Волостная управа Йыхви призывает всех принять участие в голосовании. Важно мнение каждого жителя!

”Каждый голосует так, как считает нужным. Именно это важно. Единственное, я не хочу, чтобы продолжалась непонятно кому выгодная паника, в ходе которой начали говорить о том, что в случае смены статуса на городской,Йыхви потеряет дотации и привилегии от государства или что это первый шаг к объединению с соседним Кохтла-Ярве.

Все это из разряда выдумок — нашей задачей является то, чтобы Йыхви в результате смены статуса ничего не потерял, мы в этом направлении работаем, и это возможно. И, конечно же, Йыхви не планирует никакого объединения с Кохтла-Ярве. В вопросах объединения мы исходим из мнения жителей, и поэтому в данный момент думаем в направлении объединения с Тойла”, — добавил старейшина.

”Хочется обратиться к оппозиции с просьбой не нагонять панику и не оперировать ложными фактами”, — подчеркнул Мартин Репинский, добавив, что в случае, если народ проголосует против смены статуса Йыхви на городской, насильно проталкивать это решение управа не станет.
Этот опрос не станет первым и последним, волость и в дальнейшем планирует проводить такие опросы, чтобы выяснить мнение жителей по тому или иному важному вопросу.

Для голосования необходимо, чтобы голосующему исполнилось 16 лет, и он был зарегистрированным жителем Йыхвиской волости. Опрос считается проведенным, если проголосовали по меньшей мере 20% жителей.
Ознакомится с официальным порядком проведения опросов на территории Йыхви можно по ссылке на портале Рийгитеатая.

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