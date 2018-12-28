Народным голосованием жители решат судьбу статуса Йыхви: быть или не быть городом?

Официально такое решение, конечно же, принимает волостное собрание, пишет ”Вестник Йыхви”. Но, по словам старейшины волости Мартина Репинского, коалиция договорилась на заседании волостного собрания голосовать так, как проголосует большинство принявших участие в опросе жителей Йыхви.

”Ни в коем случае мы не хотим навязывать свое мнение. Да, лично я считаю, что это нужно и важно, чтобы Йыхви снова стал городом. Это важно как для имиджа уездного центра, так и с эмоциональной точки зрения: многие жители помнят те времена, когда Йыхви стал отдельным городом. Кроме того, в городской черте живет более 10 тысяч жителей, тогда как в сельской — около двух тысяч”, — приводит Репинский доводы ”за”, подчеркивая, что идея инициировать процесс возвращения Йыхви статуса города пришла не сама по себе, но из-за обратной связи с жителями, которые хотят именно этого.

Стоит отметить, что в Йыхви разработалии приняли такой документ как порядок проведения опроса населения, и это первый и единственный в Эстонии принятый на уровне местного самоуправления — все остальные действуют на общих эстонских законах. В порядке четко и понятно прописаны все критерии и условия для проведения народного опроса.

Волостная управа Йыхви призывает всех принять участие в голосовании. Важно мнение каждого жителя!