Народным голосованием жители решат судьбу статуса Йыхви: быть или не быть городом?

”Каждый голосует так, как считает нужным. Именно это важно. Единственное, я не хочу, чтобы продолжалась непонятно кому выгодная паника, в ходе которой начали говорить о том, что в случае смены статуса на городской,Йыхви потеряет дотации и привилегии от государства или что это первый шаг к объединению с соседним Кохтла-Ярве.
Все это из разряда выдумок — нашей задачей является то, чтобы Йыхви в результате смены статуса ничего не потерял, мы в этом направлении работаем, и это возможно. И, конечно же, Йыхви не планирует никакого объединения с Кохтла-Ярве. В вопросах объединения мы исходим из мнения жителей, и поэтому в данный момент думаем в направлении объединения с Тойла”, — добавил старейшина.
”Хочется обратиться к оппозиции с просьбой не нагонять панику и не оперировать ложными фактами”, — подчеркнул Мартин Репинский, добавив, что в случае, если народ проголосует против смены статуса Йыхви на городской, насильно проталкивать это решение управа не станет.
Этот опрос не станет первым и последним, волость и в дальнейшем планирует проводить такие опросы, чтобы выяснить мнение жителей по тому или иному важному вопросу.
Для голосования необходимо, чтобы голосующему исполнилось 16 лет, и он был зарегистрированным жителем Йыхвиской волости. Опрос считается проведенным, если проголосовали по меньшей мере 20% жителей.
Ознакомится с официальным порядком проведения опросов на территории Йыхви можно по ссылке на портале Рийгитеатая.