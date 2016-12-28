Несколько месяцев нарвитяне обеспокоены ситуацией с дальнейшим функционированием детского отделения местной больницы. Больница заверяет, что отделение не будет закрыто.

Как в среду сообщила Нарвская больница, 23 декабря по предложению председателя совета SA Narva Haigla на заседании совета рассматривался вопрос реорганизации детского отделения больницы. На заседании присутствовали члены совета: Алексей Воронов (председатель), Елена Пахомова, Илья Федоров, Хели Адамович, Елизавета Чертова и Алексей Мяги.

"Приняв во внимание мнение нарвитян и общественную значимость оказания качественной медицинской помощи нарвским детям, совет решил не закрывать детское отделение Нарвской городской больницы, сохранив его работу", — отметил Алексей Воронов, председатель совета SA Narva Haigla.

"Учитывая необходимость инвестиций в новое оборудование для больницы, на которые планировалось направить экономию от реорганизации детского отделения, совет рекомендовал использовать внутренние резервы больницы, а в случае недостатка у больницы средств на покупку нового оборудования, ходатайствовать перед городом, как перед учредителем, о выделении финансовой помощи из городского бюджета", — отметил Воронов.

Напомним, что ранее нарвитяне устроили в городе пикет с призывами "не экономить на детях" и не закрывать и не реорганизовывать детское отделение городской больницы.