Нанести на стену бывшего нарвского завода ”Балтиец” гигантское изображение не удалось — робот сломался

На прошедших выходных стену нарвского здания по Линда, 4 планировалось украсить масштабным муралом (произведением уличного искусства), который должен был выполнить робот, SprayPrinter, но не задалось — робот вышел из строя.

Гигантское изображение на стене муниципального офисного здания, ранее принадлежавшего промышленному предприятию ”Балтиец”, тематически должно быть связано с запланированным на август театральным представлениям "Кремлёвские соловьи", рассказывающем о карьере и жизни популярного в свое время певца Яака Йоала.

Автор эскиза, на котором есть и Яак Йоала и соловей, — Элина Касесалу. Исполнитель — эстонский старт-ап SprayPrinter.

Городской архитектор Нарвы Иван Сергеев приглашал в своем Facebook горожан посмотреть на необычное зрелище. ”Нарва знает, что такое уличное искусство, но такого наш город пока не видел, — написал Сергеев. — Робот будет ползать по стене здания, нанося на него, слой за слоем, запланированный рисунок”.

Этого все-таки не случилось — робот сломался, точнее — произошел сбой программного обеспечения, а решить проблему на месте было невозможно.