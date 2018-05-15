15.05.2018, 08:52

Нанести на стену бывшего нарвского завода ”Балтиец” гигантское изображение не удалось — робот сломался

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Нанести на стену бывшего нарвского завода ”Балтиец” гигантское изображение не удалось — робот сломался
SprayPrinter

На прошедших выходных стену нарвского здания по Линда, 4 планировалось украсить масштабным муралом (произведением уличного искусства), который должен был выполнить робот, SprayPrinter, но не задалось — робот вышел из строя.

Гигантское изображение на стене муниципального офисного здания, ранее принадлежавшего промышленному предприятию ”Балтиец”, тематически должно быть связано с запланированным на август театральным представлениям "Кремлёвские соловьи", рассказывающем о карьере и жизни популярного в свое время певца Яака Йоала.

Автор эскиза, на котором есть и Яак Йоала и соловей, — Элина Касесалу. Исполнитель — эстонский старт-ап SprayPrinter.

Городской архитектор Нарвы Иван Сергеев приглашал в своем Facebook горожан посмотреть на необычное зрелище. ”Нарва знает, что такое уличное искусство, но такого наш город пока не видел, — написал Сергеев. — Робот будет ползать по стене здания, нанося на него, слой за слоем, запланированный рисунок”.

Этого все-таки не случилось — робот сломался, точнее — произошел сбой программного обеспечения, а решить проблему на месте было невозможно.

Городской архитектор верит, что идея все-таки будет реализована. По его словам, по предварительной договоренности, робот, SprayPrinter, воплотит в жизнь сюжет, придуманный художницей Касесалу, в эту пятницу.

Смотрите, как SprayPrinter печатает картины на стенах спрей-красками.

Иван Сергеев сообщает, что, хотя изображение связано с грядущей театральной постановкой, оно не будет временным, и смысл его не только в рекламе, то есть это будет вполне долговечный рисунок.

”На нем же нет никакой рекламной информации, и это вполне самостоятельное произведение”, — подчеркивает Сергеев.

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Спектакль ”Кремлевские соловьи”, в постановке Tartu Uus Teater, будет демонстрироваться в середине августа на территории бывшей Кренгольмской мануфактуры.

”Этот завод — самое подходящее место, чтобы рассказать о многоголосой музыкальной индустрии Советского Союза и о противоречивой судьбе Яака Йоалы — одной из ее звезд. Это самое подходящее место, чтобы послушать бессмертные хиты Яака Йолы и отдаться ритмам ансамбля ”Radar”. Однако этот рассказ не только о Йоале, но и о целой плеяде эстонских музыкантов, ”кремлевских соловьев”, которые поставили свой талант на службу советской индустрии развлечений и купались в лучах славы”, — говорится в анонсе спектакля.

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