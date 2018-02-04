Наказанный за необоснованное насилие нарвский полицейский добивается оправдания

Оштрафованный в ноябре прошлого года на 2910 евро за превышение власти патрульный полицейский Мартин Лохк настаивает на своем оправдании в Тартуском окружном суде, рассказывает rus.err.ee.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, на этой неделе суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Лохка и примет решение не позднее 20 марта.

Напомним, 9 ноября 2017 года Вируский уездный суд признал Лохка виновным в превышении власти. Он наказан штрафом в размере 2910 евро.

Согласно обвинению, 17 сентября 2016 года, Мартин Лохк, выполняя свои должностные обязанности, прибыл по вызову в один из баров Нарва-Йыэсуу, где необоснованно и незаконно применил силу в отношении не оказывавшего нкакого сопротивления 30-летнего мужчины, причинив тем самым потерпевшему легкие телесные повреждения.