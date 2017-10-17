Наказанного за коррупционные преступления переизбранного депутата Нарвского горсобрания Овсянникова могут лишить мандата?

Останется ли депутатом Нарвского горсобрания Федор Овсянников, обвинительный приговор в отношении которого подтвердил в сентябре Госсуд, будет решать республиканская избирательная комиссия, а потом, вероятно, суд, если комиссия не займет сторону переизбранного члена горсобрания и Овсянников обжалует ее решение в суде.

20 сентября избирательная комиссия Нарвы вывела из состава городского собрания Федора Овсянникова в связи с окончательным вступлением в силу приговора по делу о коррупции в коридорах нарвской власти, рассматривавшемся в судах с февраля 2013 года.

Таким образом, Овсянников пропустил последнее заседание предыдущего состава Нарвского горсобрания, состоявшееся 21 сентября. Его место занял Эльдар Эфендиев, для которого это заседание стало единственным в том составе, а в новый его не выбрали.

Между тем, по итогам выборов 15 октября Овсянников снова стал депутатом, набрав 256 голосов, из них 76 — в ходе электронного голосования (и это лучший результат кандидатов нарвского списка Центристской партии).

Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс считает, что Овсянников должен быть лишен мандата, и, по его словам, городская избирательная комиссия, которую он возглавлял до этих выборов (пока не сам не стал кандидатом от Партии реформ) и будет возглавлять в дальнейшем, сделает соответствующее предложение республиканской комиссии.

В то же время Лийметс признает, что законодательство однозначно говорит о том, что человек должен быть выведен из состава горсобрания в случае, если его признают виновным в уголовном преступлении в тот период, когда он уже является депутатом, но если обвинительный приговор вынесен еще до выборов, то все не так однозначно.

”Это вопрос трактовки закона. Насколько мне известно, судебных разбирательств по таким случаям в Эстонии еще не было”, — говорит Лийметс.

Речь идет о 18 статье Закона об организации работы местного самоуправлении, в которой (18.1.8) говорится о том, что досрочное прекращение полномочий члена собрания местного самоуправления происходит в числе прочего ”в связи со вступлением в силу судебного решения по обвинению в намеренном преступлении”.

То есть вопрос в том, можно ли эту статью применять в том случае, когда судебное решение вступило в силу еще до выборов, но испытательный срок в рамках условного тюремного заключения, к которому был приговорен Овсянников, еще продолжается.

Антс Лийметс сегодня задал этот вопрос республиканской избирательной комиссии и надеется получить ответ в самое ближайшее время.

Напомним, что в рамках данного громкого дела обвинялись бывший вице-мэр Нарвы Андрей Филиппов, бывший председатель финансовой комиссии Нарвского городского собрания и действующий ндепутат Федор Овсянников, а также три предпринимателя, занимающихся строительным бизнесом: Виктор Белснер, Александр Арсентьев и Сергей Хамицкий. Всем им вменяли в вину заключение соглашений, мешающих свободной конкуренции, а представителей власти обвиняли еще и в получении откатов за содействие победам в постановочных, договорных, по мнению прокуратуры, конкурсах по распределению городских строительных подрядов.

Еще два ключевых фигуранта — предприниматели Геннадий Фанфора и Михаил Плаксин, но они признали свою вину и были наказаны еще в 2012 году в ходе согласительного судебного производства. Господину Фанфоре (его прокуратура обвиняла в том, что он вместе с Федором Овсянниковым решал, кто будет участвовать в тендерах, а кто нет, получая с победителей 10 процентов от суммы подряда) присудили штраф в размере 5018 евро, уменьшив его тут же вдвое, учтя то, что два месяца Фанфора провел за решеткой. А господин Плаксин получил 5 месяцев тюрьмы условно.

В начале сентября Госсуд не принял к рассмотрению кассационные жалобы Федора Овсянникова, Андрея Филиппова, Сергея Хамицкова и Александра Арсентьева, подтвердив приговор Вируского уездного суда и поставив точку в громком деле. Подсудимых не приговорили к реальным тюремным срокам, как предлагала прокуратура, а заменили их условными, назначив двухгодичный испытательный срок.