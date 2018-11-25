Наказание ”алководителя” за сделавшее человека инвалидом ДТП составило в реальности всего 9 дней заключения. Семья пострадавших шокирована

”У нас не было желания ”расправы”, и за процессом мы не следили,- продолжает Татьяна. — Но очень печально: во-первых, где же справедливость?! А во-вторых, такое ”условное” наказание — это же как негласный сигнал: продолжайте в том же духе, господа водители, садитесь за руль пьяными, не страшно, если кого-то сделаете калекой, вам это спишется”.

”Вырезали” из искореженной груды металла

Татьяна показывает мне фотографии, сделанные полицией на месте аварии в то злополучное ноябрьское утро. Страшные кадры!

За рулем был брат Татьяны, отец сидел рядом, мать — на заднем сиденье. Родители направлялись в Таллинн, в аэропорт — собирались впервые полететь в отпуск за границу. Мощный удар пришелся по правой стороне автомобиля. Полицию, спасателей, скорую помощь вызвали свидетели аварии, водители тут же остановившихся машин.

По словам Татьяны, все службы прибыли на место аварии очень быстро. Мать и брат смогли самостоятельно выбраться из салона. У них были сильные ушибы и подозрения на переломы костей и сотрясение мозга. А вот отца спасателям пришлось буквально ”вырезать” из искореженной груды металла.

Сначала врачи решили срочно везти его в Тарту, но, начав движение, тут же передумали, опасаясь, что пожилой человек не выдержит дальней дороги, отправили его в Нарвскую больницу.

” У отца было 13 переломов, двойной перелом правой ноги, перелом правой кисти, сломанная грудная кость, поломаны ребра, позвонки, множественные ушибы, включая ушибы внутренних органов, большая опасная гематома в районе аорты, — рассказывает с волнением молодая женщина. — Он был в реанимации, и несколько суток мы провели в мучительном ожидании: что с ним будет?! Слава Богу, он справился и выжил. На ноге была сделана сложная операция: бедренная и большеберцовая кости были скреплены железными пластинами во всю длину костей. Потом месяц отец пролежал в травматологии, затем в отделении восстановительного лечения, где отца учили ходить. Не передать всего, что пришлось ему пережить, скажу лишь одно: выписка из больницы была на 7 (!) листах. И это у моего 67-летнего отца, который до аварии был здоровым, крепким человеком; практически никогда ничем не болел. А теперь у него инвалидность.

Весь год отец проходил на костылях, и вот недавно он перешел на трость, без которой не может передвигаться. Не проходит и дня, чтобы нога не болела. Вчера впервые он смог пройти пешком от дома до библиотеки — 500 метров. Это для него теперь огромное достижение, и большая радость и гордость за него для всей нашей семьи”.

Татьяна прерывается и вдруг говорит: ”Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить врачей и медсестер Нарвской больницы. Персонально доктора Глебова, весь персонал отделения реанимации и травматологии за их профессионализм, заботу и просто человеческое отношение. В них мы видели большую поддержку всей нашей семье”.

Кто помог?

Что до виновника аварии Алексея Б. (к слову сказать, мужчина 1984 года рождения — ред.), то он остался живым и в принципе здоровым. Конечно, его тоже доставили с места аварии в травматологию для осмотра врача.

”Мы с мамой и братом сидели в коридоре больницы, когда полиция привезла его туда на коляске. Увидев мою маму, он бухнулся на колени: ”Простите меня”, — вспоминает Татьяна. — Вот уж не знаю, было ли это в те минуты от чистого сердца или просто под влиянием алкоголя. ”Бог простит”, — ответила она. — На следующий день после аварии нам позвонила его жена, — продолжает вспоминать Татьяна. — Спросила, как они могут нам помочь. Тогда нам было важно одно: только бы отец выжил!”

- Ну, а потом эти люди ни разу не поинтересовались, как все-таки дела у человека, который стал инвалидом, не предложили своей помощи, какого-то участия в лечении отца? — спрашиваю я у Татьяны.

- Нет, ничего такого не было, — отвечает молодая женщина. — Однако материальная помощь пришла —со стороны страховой компании Swedbank P&C Insurance AS, где было оформлено дорожное страхование виновника аварии. Страховая компания нам компенсировала очень многие вещи: например, плату за койко-место в больнице, лекарства, различные медицинские принадлежности, которые мы были вынуждены покупать отцу после аварии — специальный корсет, очки, костыли и проч. Конечно, мы представили все чеки на покупку этих товаров. И также пострадавшие получили незначительные компенсации за причиненный моральный вред.

”Пусть решает система”

В январе началось следствие, затем дело было передано в прокуратуру, а позже в суд.