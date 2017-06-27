Найденные в Эстонии останки летчиков захоронили в Санкт-Петербурге

22 июня в День памяти и скорби на Южном воинском кладбище в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло торжественное захоронение останков летчиков бомбардировщика ПЕ-2, погибших 26 марта 1944 года под Нарвой, сообщает руководитель палаты некоммерческих объединений Нарвы.

14 апреля останки гв.мл.лейтенанта Кузнецова Павла Федоровича, гв.мл.лейтенанта Рогова Константина Александровича и гв. мл.лейтенанта Фадеева Афонасия Александровича были торжественно переданы поисковиками Клуба ”Камерад” российской стороне для погребения на военном мемориале в С-ПБ.

Значимость произошедшего события отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов, поблагодаривший со своей стороны нарвских поисковиков, представителей МИД и Министерства обороны Эстонской республики, оказавших помощь в этом непростом деле. Он так же отметил, что произошедшее ”дорогого стоит”, так как родственники теперь могут посещать место захоронения своих предков-воинов.

От самоуправления Нарвы участие в мероприятии принял мэр Тармо Таммисте и от Нарвского Общества блокадников Ленинграда Рудольф Рот и Нина Ефимова, от Клуба ”Камерад” — Даниил Галицкий и Эльдар Эфендиев — от Палаты некоммерческих объединений.

Торжественная церемония прощания была строгой и немногословной: почетный караул, прощальный ружейный залп, молитва и много цветов.

Чуть позже мы смогли поговорить с потомками погибших летчиков, приехавших из разных городов России и которых ”объединила трагедия”. Они просили нас передать благодарность всем, кто помог вернуть солдат из безвестности и на родную землю.

Мы, в свою очередь, поблагодарили российских поисковиков и руководителей Кировского района Санкт-Петербурга, так как именно они взяли на себя и поиск родственников и прием останков погибших летчиков. Глава Кировского района С-ПБ Сергей Иванов и его зам. Андрей Антонец относились к данному делу как к вопросу особой важности, а обеспечение решения — так чтобы было все ”без сучка и задоринки”, легло на плечи Игоря Зимина, главы комитета района по молодежной политике и спорту.

Даниил Галицкий отметил, что нам очень повезло, т.к. всегда встречались с людьми отзывчивыми и небезразличными.

Таким оказался и сотрудник Министерства Обороны РФ Илья Прокофьев, который очень быстро нашел ”акт о потере самолета”, с чего и началась вся работа по архивным поискам, а затем и поиску родственников.

Поисковик из Красного села Дмитрий Зибаров поделились с нами о том как ему удавалось так быстро отыскать родственников. Все к кому он обращался становились его добровольными помощниками. Даже руководители ЖКО, первоначально воспринявшие поисковика как ”заурядного просителя”, позже сами находили наикратчайшие возможности по поиску необходимых данных. Не случайно, когда он позвонил в дверь квартиры одного из потомков летчика и назвал имя Афонасия Фадеева, ему ответили: ”Это наш".

Здесь необходимо отметить Ларису Карел из Карелии, которой помогали энтузиасты из Владимирской области и в том числе, Дмитрий Артюх из Вязников. В свою очередь и поисковиков и руководителей Кировского района приятно удивило то, что государственные структуры Эстонии нам оказывали всемерную помощь и двери кабинетов для нас всегда были открыты.

Они были ознакомлены с материалами и публикациями в эстонских медиа, в связи с чем просили нас выразить особую признательность непосредственно Юрию Трею — работнику МИД-а ЭР, Пеепу Рейссеру — сотруднику Музея генерала Лайдонера и специалисту по военным захоронениям, Денису Каттаго — редактору "Ыхтулехт" и Галине Шустровой — руководителю Нарвской студии Радио-4.

Когда они спросили у Даниила Галицкого, как он себя чувствует, в связи с тем, что история подошла к концу, он ответил: ”Это был наш первый опыт и мы все вместе смогли достойно все сделать — от начала и до конца".

И действительно, история подошла к концу, в связи с чем уместно будет привести выссказывание Дениса Каттаго: ”Может наконец заживут военные раны и погибшие обретут покой".