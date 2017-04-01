Находка в Кохтла-Ярве может решить проблему дефицита городского бюджета

1 апреля, несмотря на субботний день, председатель горсобрания Кохтла-Ярве Рийна Иванова собрала депутатов города и чиновников горуправы на экстренное заседание.

Дело в том, что работники фирмы, производящие снос дома 33 по улице Калеви — здания бывшего общежития, в субботу утром обнаружили большой клад золотых монет так называемой царской чеканки. Номинал монет — 5 рублей. Они относятся приблизительно ко времени правления российского императора Николая II. Предположительно, монеты изготовлены из золота 900-й пробы. На сегодня, по оценке специалистов, стоимость клада может составлять свыше 20 миллионов евро.

Клад был передан на временное хранение в администрацию города Кохтла-Ярве, где находится под усиленной охраной спецподразделения полиции.

Как сказал порталу Delfi пожелавший остаться неизвестным вице-мэр города Д.В., находка клада может решить проблему городского бюджета, однако, согласно законодательству, найденный клад принадлежит государству, и в город, как обычно, ничего из этих средств не вернется.

Однако на своем экстренном заседании депутаты приняли обращение к правительству Эстонии, в котором просят выделить часть средств от реализации найденного клада на погашение дефицита бюджета города и кредитов.

От редакции: дорогие читатели, надеемся, вы не забыли, что сегодня 1 апреля.