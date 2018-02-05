Награда как повод для знакомства: госнаград удостоятся четыре нарвитянки — как никогда много

В списке представленных к государственным наградам есть и нарвитяне, а точнее — четыре нарвитянки. Так много нарвских жителей сразу к государственной награде не представлял ни Ильвес, ни Рюйтель, ни Мэри.

К госнаградам в Нарве представлены руководители учебных заведений, работающих по методике языкового погружения: директор детского сада Päikene Хели Адамович (орден Белой звезды IV степени) и директор Ваналиннаской государственной школы Татьяна Степанова (орден Белой звезды IV степени). Также 21 февраля президент наградит в Нарве местных деятелей культуры: Марину Косолапову (орден Белой звезды V степени), директора Нарвскрй хоровой школы, чьи воспитанники постоянно участвуют в Певческих праздниках, также как и танцевальные коллективы Jun-ost и Päikeseratas, которыми руководит представленная к ордену Белой звезды V степени Наталья Мыттус.

”Я человек непубличный и мне сложно сказать что-то кроме того, что для меня это было полной неожиданностью, — поделилась с DELFI Наталья Мыттус. — Конечно, я не воспринимаю эту награду только как признание моих личных заслуг. Первые 13 лет Päikeseratas руководил мой супруг Виктор Мыттус, создавший фактически этот коллектив. Разумеется, это достижение всех работников, всех наших ребят”.

”Признание всегда приятно, — говорит Хели Адамович. — Я счастливый человек — мое хобби и работа совпадают. Само собой, это признание заслуг всего коллектива”.

Награда как повод для знакомства

Керсти Кальюлайд вручит ордена 21 февраля в Нарвском колледже Тарутского университета, что само по себе повод обратить особое внимание на Нарву при выборе людей, достойных государственных наград. В то же время исключительно большое число награждаемых нарвитян сложно не связать с планами Керсти Кальюлайд провести будущей осенью месяц в Нарве.

Рассчитывают ли представленные к наградам нарвитянки на более близкое знакомство с президентом осенью и будут ли приглашать ее посмотреть своими глазами на то, за что награждала?

Только директор Ваналиннской государственной школы Татьяна Степанова, отвечая на вопрос DELFI, засомневалась в том, что стоит заранее приглашать Керсти Кальюлайд как руководителя с очень напряженным графиком, в подведомственное ей образовательное учреждение.

”Пока у нас в планах подарить президенту календарь, на который мы снялись всей школой, 500 человек. Это достаточно важный человек, чтобы приглашать его персонально.”, — сказала Степанова, которая, конечно, будет рада, если посещение школы попадет в программу пребывания президента в Нарве. Директор подчеркивает, что их школа славна не только методикой языкового погружения.

”Ваналиннаская школа, например, одна из двух школ Эстонии, которые присоединились к инициативе PASCH института Гете. Значение нашей школы хорошо показывает то, что в последние годы нам подают заявления на поступление столько родителей будущих первоклассников, что можно было бы укомплектовать три первых класса, но мы набираем только два”, — отмечает Степанова.

”Конечно, пригласим госпожу Кальюлайд к нам. У нас прекрасные преподаватели, великолепные дети. Хотелось бы надеяться, чтобы к приезду президента будет завершен ремонт дома культуры ”Ругодив”, и мы примем ее в прекрасных условиях, — говорит Наталья Мыттус.

”Обязательно приглашу президента, чтобы показать, как наш коллектив помогает решать языковую проблему. Причем помогает настолько эффективно, что наши выпускники потом говорят, что в школе им легче всего дается именно эстонский язык”, — сообщает Хели Адамович, директор детсада Päikene.

Директор Хоровой школы Марина Косолапова также планирует направить президенту приглашение посетить школу. ”У нас прекрасный коллектив, прекрасные дети. Нам есть, что показать, что спеть президенту”, — говорит Косолапова.