Начинающая йыхвиская певица Рузана Губайдуллина: ”Меня вдохновляет любовь к миру”

Елена Скребнева, говоря о Рузане, подчеркивает ее хороший музыкальный вкус и работоспособность. ”После первого конкурса в Праге был организован ”круглый стол” для преподавателей, где компетентное жюри давало оценку всем номерам. Мне было очень приятно услышать, что у Рузаны получился яркий, целостный и продуманный номер- песня, костюм, движения, все было едино, также хвалили вокальные способности Рузаны, её умение владеть голосом. Помимо хороших вокальных способностей, она ещё первый помощник во всех моих делах, от организации детей на концертах и конкурсах до записи фонограмм. Со всеми ребятами и родителями в нашем кружке "YeS" у Рузаны хорошие отношения. Когда мы вернулись из поездки, все родители и дети радовались за нас и от души поздравляли. Это очень приятно”.

Наша беседа с Рузаной Губайдуллиной — о творческих планах, видении жизни и радости от общения с миром.

- Расскажи о себе. Где родилась, где училась, учишься сейчас, почему выбрала эту специальность, каковы твои увлечения?

- Родилась я в Кохтла-Ярве, где и живу в данное время. Я из среднестатистической семьи, где мама работает на швейной фабрике, а папа инженер-электрик. В семье я второй по старшинству ребенок (всего нас четверо). Самой младшей на данный момент 6 лет, А старшей -27.

Мой учебный путь начался в далеком 2007 году, тогда еще в Общей гимназии Кохтла-Ярве. За 9 лет обучения школа дала мне столько, сколько я знаю на данный момент. Это как жизненные какие-то моменты (друзья, поездки, проекты, новые знакомства), так и очень много знаний. Учителя всегда отмечали меня как активную (порой уж слишком активную, что иногда отвлекало меня от учебы). Думаю, что именно на становление меня как личности и любви к музыке повлияли эти девять лет обучения.

Закончив 9 класс (это был 2016 год), я долго думала, куда двигаться дальше, чем заниматься и вообще — чего я хочу. Решила попробовать поучиться в гимназии. Ахтмеская гимназия подарила мне очень близких на сегодняшний день людей и дала возможность открыть для себя мир немного под другим углом. За год обучения я поняла, что, все-таки, гимназическая жизнь –это не мое. И моим решением было уйти в Ида-Вируский центр профессионального образования, где я и учусь по сей день по специальности младший специалист IT-систем.

- Как начался твой музыкальный путь?

- В нашей семье очень ценны семейные традиции. На праздники мы стараемся собираться за большим столом и, как правило, это всегда сопровождалось песнями под гитару от моего папы. Я была тогда совсем маленькой, но благодаря моему папе, я точно знала, чего хочу, и это была музыка.

И в детском саду, и в школе моими любимыми уроками стал урок музыки. В классе втором-третьем мы с подружками начали ходить в хор (куда я ходила практически до 9 класса). Параллельно я также занималась в вокальном кружке ”Арлекин” при Ахтмеском клубе Кохтла-Ярве и школе ди-джеев под руководством Александра Ивасюка.

- Расскажи о своих педагогах.

- Очень важный вклад в развитие моего музыкального будущего внесла Людмила Родионова (учитель музыки в Малеваской основной школе Кохтла-Ярве). Она для меня была не только педагогом, который научил меня чувствовать музыку и слушать ее, но также тем человеком, к которому я могла обратиться в любой момент. Я ей безумно благодарна за то, что она научила меня не слушать музыку, а слышать ее и жить ею.

Помимо школы, я также занималась в вокальном кружке ”Арлекин” (с 2011 по 2015 год). За это время у меня было два педагога — Кристина Эйдемиллер и Анастасия Павлова. Эти два человека подарили мне необычайный опыт и многогранность. Несколько месяцев у меня был творческий кризис, и я думала о том, что больше не хочу заниматься музыкой. Сейчас я понимаю, что это нормально, и очень часто у творческих людей такое случается.

Преодолев этот тяжелый период, в 2015 году я пришла в вокальный кружок „YeS”, которым руководит Елена Скребнева, где и занимаюсь сейчас. С ”мамой Леной” (так называют наши ученики Елену) у нас сложились очень близкие отношения. Мне кажется, ее самая важная особенность в том, что она умеет находить подход абсолютно к любому человеку, с которым она находится в одной комнате. Огромные слова благодарности я говорю и буду говорить Лене за все то, что она делает для меня и остальных учеников, за ее труды и силу воли. Ведь она сама мама, но при этом умудряется быть ”мамой” для других детей.

- Ты живешь в К-Ярве, а учишься и занимаешься музыкой в Йыхви. Что для тебя Йыхви,что связывает тебя с этим городом, какие у тебя ощущения от него?

- Знакомство с Йыхви у меня произошло довольно давно, в году 2011. Я пришла заниматься в театральный кружок ”Ekspromt” под руководством Урмаса Лаада. Потом решила попробовать себя и в школе ди-джеев, а потом уже и в вокальной студии.

Вообще, в Йыхви я провожу большую часть времени. И учеба, и музыка — все сконцентрировано в одном месте.