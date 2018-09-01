01.09.2018, 15:25

Начинается очистка самой грязной реки Ида-Вирумаа

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rus.delfi.ee
EST 3
Reostunud Purtse jõgi
Illustreeriv foto Purtse jõest aastal 2016Foto: Keskkonnaministeerium

О реке Пуртсе, загрязнение которой стоками сланцевых предприятий началось еще в 1930-х годах, наверняка слышал каждый идавирусец. Местные жители прозвали речку Tõrvajõgi — Смоляная река: сокрушались, что из когда-то рыбной реки начисто пропал лосось, что накопившиеся в ней загрязнения — фенол, соли тяжелых металлов — отравляют окружающую среду и могут попасть в Финский залив, куда Пуртсе впадает. И вот наконец-то свершилось: на первый этап очистки бассейна реки Пуртсе выделен 21 миллион евро, работы начнутся уже нынешней зимой, пишет "Виру Проспект".

В рамках состоявшегося в середине августа экологического фестиваля PurFest Министерство окружающей среды познакомило жителей Кохтла-Нымме с планом предстоящих работ: из бассейна реки будут удалены тысячи тонн загрязненной почвы, что станет крупнейшим проектом в Эстонии по ликвидации остаточных загрязнений. ”Река Пуртсе — один из самых грязных водотоков Эстонии. Я уверен, что этот проект очень важен для всего Ида-Вирумаа и повлияет положительно на окружающую среду и здоровье людей”, — сказал нашему изданию проектный руководитель Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо.

”Все это произошло во многом благодаря активности местных жителей”, — рассказала газете одна из организаторов фестиваля, журналист Герли Романович. Она вспоминает, что в детстве была уверена: в речке вблизи ее дома и впрямь течет не вода, а настоящая смола. Первый PurFest, посвященный теме очищения реки Пуртсе, местные жители организовали еще в 2010 году, приглашали на него видных политиков, чиновников.

”Иногда, чтобы войти в фестивальную палатку, им приходилось пройти по мазуту — мы старались, чтобы чиновники воочию убедились в серьезности проблемы”, — рассказывает Герли. В 2014 году тогдашний министр окружающей среды Кейт Пентус-Розиманнус пообещала: к 100-летию Эстонии река Пуртсе станет чистой. ”Но пока еще Пуртсе чистой не стала. То, что работы по очистке скоро начнутся, конечно, радует. Но здесь предстоит сделать еще очень многое”, — считает неравнодушная идавируска.

Как это будет

Всего предстоит очистить 1,4 км русла Пуртсе, этот отрезок реки разделят на небольшие участки. Очищаемый участок реки временно ограждается плотинами, и вода направляется по временной канаве или трубопроводу из нынешнего русла. После чего извлекается загрязненная земля и осуществляется ее очистка с помощью нагревания при высокой температуре. Выкопанные участки заполняются чистой почвой, и в очищаемых зонах восстанавливается близкое к природному положение. Временные плотины и отводные канавы или трубопроводы ликвидируются, после чего вода направляется обратно в уже чистое русло.

Tallinn Hockey weekend
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