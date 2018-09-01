Начинается очистка самой грязной реки Ида-Вирумаа

В рамках состоявшегося в середине августа экологического фестиваля PurFest Министерство окружающей среды познакомило жителей Кохтла-Нымме с планом предстоящих работ: из бассейна реки будут удалены тысячи тонн загрязненной почвы, что станет крупнейшим проектом в Эстонии по ликвидации остаточных загрязнений. ”Река Пуртсе — один из самых грязных водотоков Эстонии. Я уверен, что этот проект очень важен для всего Ида-Вирумаа и повлияет положительно на окружающую среду и здоровье людей”, — сказал нашему изданию проектный руководитель Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо.

”Все это произошло во многом благодаря активности местных жителей”, — рассказала газете одна из организаторов фестиваля, журналист Герли Романович. Она вспоминает, что в детстве была уверена: в речке вблизи ее дома и впрямь течет не вода, а настоящая смола. Первый PurFest, посвященный теме очищения реки Пуртсе, местные жители организовали еще в 2010 году, приглашали на него видных политиков, чиновников.