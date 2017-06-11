Начался летний прием в Ида-Вирумааский центр профессионального образования. Что нового?

Ида-Вирумааский центр профессионального образования сообщает о начале приема студентов, который продлится до 11 августа. Расширяются возможности учебы на базе рабочего места.

Желающие выучиться на мастера в йыхвиском, нарвском или силламяэском филиалах центра могут подавать документы до 11 августа, а если останутся свободные места, то до 30 августа. Собеседования с поступающими будут проводиться в филиалах с 14 августа.



По словам директора по учебной части Центра профессионального образования Рийны Вейденбаум, слияние трех профессиональных учебных заведений Ида-Вирумаа в сентябре прошлого года расширило возможности для обучения в уезде — действует 60 программ в рамках учебы на базе учебного заведения или рабочего места.

”Ида-Вирумааский центр профессионального образования имеет многолетний опыт организации учебы на базе рабочего места. В сентябре в Эстонии под руководством фонда Innove начнет осуществляться обучение на уровне среднего профессионального образования на базе рабочего места, и наш центр стал одним из первых учебных заведений, предлагающих эту инновационную возможность учащимся специальности ”повар””, — рассказала Вейденбаум.

Партнер Центра профессионального образования, Эстонская касса по безработице, с 1 мая выплачивает пособие за участие в обучении на категорию. Пособие предназначено для работающих и неработающих лиц трудоспособного возраста. Тем, кому из-за недостаточного образования или устаревших умений сложно найти новую работу, тем, кому угрожает опасность потери работы. В Ида-Вирумааском центре профессионального образования можно получать пособие, поступив на обучение специальностям ”младший специалист по IT-системам”, ”опорное лицо в сфере IT”, ”автоматик”, ”мехатроник”, ”строитель деревянных конструкций”, ”электрик внутренних работ”, ”производственная автоматика”, ”рабочий-станочник на металлообрабатывающих станках” и ”оператор металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением (ЧПУ)”.

”С условиями получения пособия можно ознакомиться на сайте Кассы по безработице. Соответствующее заявление в Кассу по безработице нужно подать до начала учебы, поскольку только в случае выполнения всех условий пособие будет выплачиваться”, — подчеркнула Вейденбаум.



Приемная комиссия работает по рабочим дням с 9:30 до 15:30 в филиалах учебного заведения в Йыхви (по адресу: ул. Кутсе, 13, в кабинете B109), в Нарве (по адресу: ул. Креэнхольми, 45, в кабинете L132) и в Силламяэ (по адресу: Таллиннское ш., 13, в кабинете 1–32).