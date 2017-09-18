18.09.2017, 18:30

Начались работы по утеплению социального дома Нарвского центра социальной работы


rus.delfi.ee
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Начались работы по утеплению социального дома Нарвского центра социальной работы
Maslovi, 3, NarvaRoman Vikulov, Delfi

18 сентября Департамент городского развития и экономики заключил договор с фирмой OÜ Scandec Ehitus на выполнение первого этапа строительных работ по утеплению Социального дома нарвского центра социальной работы по адресу Маслова, 3, сообщает нарвский Департамент городского развития и экономики.

Стоимость строительных работ составляет 42 350 евро. Строительство продлится с октября до ноября текущего года.

Строительство производится в рамках проекта ”Увеличение энергосбережения Социального дома Нарвского центра социальной работы” при поддержке Министерства финансов Эстонии. Финансирование осуществляется в рамках программы региональных инвестиций. Общая сумма проекта — 45 863 евро. Самофинансирование со стороны города Нарвы составляет 11 466 евро (25%).

Здание по адресу Маслова 3 было построено в 1961 году. В последние годы в нем был сделан косметический ремонт, но капитального ремонта не производилось ни разу. Энергоаудит показал, что наиболее проблематичными местами являются неутепленные фасад и чердак здания, приводящие к большим теплопотерям и высоким расходам на отопление.

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В ходе первого этапа строительства предусматривается осуществить утепление потолка чердака, заменить наружные двери и окна цокольного этажа.

В следующем году Департамент городского развития и экономики планирует ходатайствовать о получении средств на второй этап проекта, который предполагает полное утепление и ремонт фасада здания.

В доме по адресу Маслова, 3 предоставляют следующие социальные услуги: услуга поддержки взрослых, услуга поддержки повседневной жизни для лиц с особыми психическими потребностями, услуга дневного центра для пожилых людей, там находятся Департамента городского развития и экономики, кухня и рабочие помещения для специалистов, занимающихся оказанием услуг опорного лица и домашних услуг.

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