Началась регистрация на Нарвский Кренгольмский забег

Дистанции Кренгольмского забега пройдут по легендарной Кренгольмской мануфактуре, построенной в 1857 году, которая в данное время закрыта для посетителей. В этот день у всех желающих будет уникальная возможность пробежать или пройти дистанцию пешком и насладиться атмосферой огромного промышленного комплекса.

Трасса проложена через 2 моста, по острову Кренгольм и мимо основных фабрик мануфактуры, сообщили организаторы.

Первыми на старт выйдут малыши, в 12:15 их дистанция 300 метров. Каждый юный участник будет награжден на финише медалью и сладких призом.

Далее следует молодежный забег на 1 км.

Старт на основную дистанцию забега 6 км будет дан в 13:00.

Для всех желающих, начинающих и любителей ходьбы с палками будет дан старт на на короткую дистанцию 3 км без замера времени где все смогут преодолеть трассу в своем темпе бегом или пешком, насладившись красотами Кренгольма.

Награждение будет проходить, как в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, так и по возрастным группам.

В конце будут награждены победители Нарвской беговой серии.

Выдача стартовых материалов и регистрация на месте с 11:00 в гардеробе Нарвского профессионального учебного центра.

NB! На территорию мануфактуры зрители не допускаются, только участники!

Подробная информация и предварительная регистрация на сайте www.motus.ee

Нарвская серия забегов проводится с целью подтолкнуть людей активнее заниматься любительским спортом в нашем регионе.

Нарский Кренгольмский забег организует спортивный клуб Мотус в рамках культурной программы “Нарва-осенняя столица Эстонии” и в рамках Европейской недели движения.