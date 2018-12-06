06.12.2018, 15:09

На заправке в Нарве пытались расплатиться фальшивкой

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rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivne.Foto: Argo Ingver

Накануне в Нарве выявили поддельную купюру номиналом в 20 евро — возбуждено уголовное дело.

По сообщению Идаской префектуры, поддельную купюру обнаружил работник одной из автозаправочных станций на Таллиннском шоссе, передает rus.err.ee.

Клиент заправки пытался заплатить за топливо банкнотой номиналом в 20 евро, но продавцу она показалось подозрительной, на место вызвали полицию, и с помощью властей удалось установить, что купюра поддельная.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, выясняя происхождение поддельной купюры.

Расплатиться поддельной купюрой пытался 21-летний молодой человек.

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