На ярмарке труда в Нарве будет предлагаться более 1000 рабочих мест

Во вторник, 24 апреля, с 10 до 14 часов, в торговом центре Astri пройдет Нарвская ярмарка труда, сказано в пресс-релизе.

На ярмарке будет представлен 21 работодатель. Будет предлагаться работа на производстве, в обслуживании, здравоохранении и секторе общественного управления. В общей сложности на ярмарке будет 1000 предложений о работе, в том числе 800 рабочих мест, находящихся в Ида-Вирумаа.

Работодатели будут предлагать работу как людям с пониженной трудоспособностью, так и молодежи. На ярмарку приглашаются также работающие люди, которые смогут обсудить с консультантом по карьере возможности обучения, так как Касса по безработице на определенных условиях предлагает обучение также и работающим людям.

По словам руководителя Нарвского бюро Ида-Вирумааского отделения Кассы по безработице Инги Пильдер, в этот раз ярмарка труда отличается от обычных ярмарок немного другим выбором работодателей. ”Впервые наши клиенты также могли сказать, кого из работодателей они хотели бы видеть на ярмарке труда”, — пояснила Пильдер. "Также местом проведения ярмарки выбран торговый центр, для того чтобы быть к людям ещё ближе”, — добавила Пильдер.