На традиционной летней ярмарке в Нарве будет приготовлена 15-метровая гриль-колбаса

12 августа 2017 года, с 10:00 до 16:00, в Нарве пройдет традиционная летняя ярмарка. Как всегда, ее организует Ида-Вирумааский центр профессионального образования при поддержке Нарвской городской управы.

В этот раз ярмарка будет проходить на территории, прилегающей к Нарвскому филиалу Ида-Вирумааского центра профессионального образования, по адресу Кренгольми 45, сообщает пресс-служба центра.

В связи с проведением мероприятия будет перекрыто движение на улице Кренгольми от перекрестка Маслова до перекрестка Кулгу. С планом ярмарки и схемой маршрутов можно ознакомиться на нашем сайте www.narvalaat.ee

На ярмарке все желающие смогут познакомиться с возможностями обучения во всех трех филиалах профессионального центра, получить информацию о наборе, а также напрямую пообщаться с учителями и студентами. Набор продлится до 11 августа, а при наличии свободных учебных мест - до 30 августа.

Впервые учителя и студенты поварского отделения приготовят самую длинную гриль-колбасу в Нарве – 15 метров в длину. Для посетителей будет работать кухня, где можно будет попробовать различные блюда на гриле. Традиционно на ярмарке будет работать кузница под руководством преподавателя Андрея Матвеенкова. Каждый сможет попробовать себя в кузнечном деле. Любители рукоделия смогут поучаствовать в мастер-классе, который будет организован педагогом Татьяной Долговской и ее учениками из отделения пошива одежды. Впервые на ярмарке будет работать фотолавка. Каждый желающий сможет сфотографироваться и получить в течение мероприятия фотокарточку или файл в электронном виде.

Традиционно на ярмарке будут концерты и развлекательная программа, где перед посетителями выступят различные коллективы. Будут проводиться конкурсы как для детей, так и для взрослых. Партнеры центра приготовили подарки и сувениры, которые будут разыгрываться в течение всей ярмарки.

На ярмарке ожидается много торговцев со всей Эстонии и Прибалтики, а также огромное количество посетителей.

Вход бесплатный.