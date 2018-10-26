На Таллиннском шоссе в Нарве в ближайшее время появится ”зеленая волна”

Исследователи наблюдали за движением и считали количество проезжающего транспорта на пяти перекрёстках по Таллиннскому шоссе в течение нескольких дней в часы пиковой нагрузки: утром (7-9) и вечером (16-18). Всего за 20 часов наблюдения было учтено 20 061 моторное средство. Учитывалось не только количество транспорта, но и наиболее популярные направления движения, а также — время ожидания на перекрестках: как водителей, так и пешеходов. По результатам этого исследования уже предприняты первые изменения.

Новая схема выезда от ”Фама”

Так, с 18 октября изменился порядок движения по полосам при выезде от торгового центра Fama на Таллиннское шоссе и улицу Энергия. Из правого ряда разрешен поворот только направо, из левого — прямо и налево. Знак, предупреждающий об изменении порядка движения, установлен, нанесена разметка. Такое решение обусловлено тем, что, как оказалось, чаще всего люди выезжают с этого перекрестка от торгового центра направо, а не прямо или налево. Поэтому для движения направо выделили целую полосу.

Самые активные нарвитяне уже обсудили нововведение в соцсетях и пришли к выводу, что только практика покажет, было ли решение оправданным или возникнут новые сложности.

Ориентировочно — с декабря

В дальнейшем, обещает Елена Скулачева, будут внесены коррективы в режимы работы светофоров как на данном перекрестке (Тал. ш. — Энергия), так и на всех остальных. Окончание работ планируется к середине ноября этого года, однако точную дату запуска ”зеленой волны” представители департамента назвать затруднились.

Планируется ли распространить подобную схему работы светофоров на другие улицы города?

Возможно, необходимость в этом и появится, пошутили чиновницы, но не раньше, чем в городе появятся новые магистрали. В перспективе улица Кересе может стать кандидатом на запуск волны безостановочного движения автомобилей. С другой стороны, заметили в свою очередь журналисты, реконструкция именно этой улицы в 2019 году может привести к изменениям в движении городского транспорта и, возможно, потребуется заново настраивать светофоры и по Таллиннскому шоссе, чтобы сохранить ”зеленую волну”.