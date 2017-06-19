На Таллиннском шоссе в Нарве начинают укладывать асфальт. Какие улицы перекроют, когда?

20 июня начинается первый этап укладки асфальта на главной нарвской городской трассе – Таллиннском шоссе, от улицы Раху до Кересе (до кольца).

Нижний слой асфальтового покрытия будут укладывать 10 дней, до 30 июня.

Водителям нужно учитывать, что дорожные работы приведут к существенным изменениям схемы движения по Нарве, о которых сообщает подрядчик, строительная фирма N&V OÜ.



План работ

20 июня

Работы будут производиться на участке «улица Раху – улица 3. Рохелине (улица между торговым центром Astri и заправкой Circle K)», на двух полосах шоссе по направлению «в город».

• Перекресток Таллиннского шоссе и улицы Тиймани будет полностью закрыт

• Выезды на Таллиннское шоссе в этой части будут полностью закрыты.

21 июня

Тот же участок, «улица Раху – улица 3. Рохелине», но уже по направлению «из города».

• Выезды на Таллиннское шоссе в этой части будут полностью закрыты.

22 июня

Участок «3. Рохелине – Кересе» (транспортное кольцо), направление - «в город».

• Одна половина перекрестка Таллиннского шоссе с улицей Креэнхольми полностью закрыта

• Одна половина перекрестка с улицей Энергия полностью закрыта

26 июня

«Кересе - 3. Рохелине», направление – «из города»)

• Одна половина перекрестка Таллиннского шоссе с улицей Креэнхольми полностью закрыта

• Одна половина перекрестка с улицей Энергия полностью закрыта

N&V особое внимание обращает на то, что план работ может измениться из-за дождя, а также предупреждает водителей, что выезд на свежеуложенный асфальт категорически запрещен.

«Просим следить за временными знаками и указаниями регулировщиков. Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание», - обращается N&V OÜ к водителям.