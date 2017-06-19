На Таллиннском шоссе в Нарве начинают укладывать асфальт. Какие улицы перекроют, когда?

20 июня начинается первый этап укладки асфальта на главной нарвской городской трассе – Таллиннском шоссе, от улицы Раху до Кересе (до кольца).
Нижний слой асфальтового покрытия будут укладывать 10 дней, до 30 июня.
Водителям нужно учитывать, что дорожные работы приведут к существенным изменениям схемы движения по Нарве, о которых сообщает подрядчик, строительная фирма N&V OÜ.
План работ
20 июня
Работы будут производиться на участке «улица Раху – улица 3. Рохелине (улица между торговым центром Astri и заправкой Circle K)», на двух полосах шоссе по направлению «в город».
• Перекресток Таллиннского шоссе и улицы Тиймани будет полностью закрыт
• Выезды на Таллиннское шоссе в этой части будут полностью закрыты.
21 июня
Тот же участок, «улица Раху – улица 3. Рохелине», но уже по направлению «из города».
• Выезды на Таллиннское шоссе в этой части будут полностью закрыты.
22 июня
Участок «3. Рохелине – Кересе» (транспортное кольцо), направление - «в город».
• Одна половина перекрестка Таллиннского шоссе с улицей Креэнхольми полностью закрыта
• Одна половина перекрестка с улицей Энергия полностью закрыта
26 июня
«Кересе - 3. Рохелине», направление – «из города»)
• Одна половина перекрестка Таллиннского шоссе с улицей Креэнхольми полностью закрыта
• Одна половина перекрестка с улицей Энергия полностью закрыта
N&V особое внимание обращает на то, что план работ может измениться из-за дождя, а также предупреждает водителей, что выезд на свежеуложенный асфальт категорически запрещен.
«Просим следить за временными знаками и указаниями регулировщиков. Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание», - обращается N&V OÜ к водителям.