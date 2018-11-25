На следующей неделе в Силламяэ состоится открытие вызывавшего споры Maxima XX. В городе появился первый фонтан

Спустя длительное время и череду различных споров и обсуждений в следующий четверг, 29 ноября, в 10.00 утра для посетителей откроется торговый центр Maxima XX по адресу И. Павлова 1а.
По информации Maxima EestiOÜ, фасад нового cилламяэского супермаркета Maxima XX изменён и имеет более привлекательный вид, и разделен на несколько частей. У торгового центра общей площадью 3564 м2 будет два входа/выхода: с восточной стороны (с автопарковки) и с северной стороны (со стороны бульвара Виру).
Рядом с магазином построена парковка на 125 мест и пешеходные дорожки, система освещения, произведено озеленение, построен первый в городе фонтан.
Кроме самого магазина Максима, в здании будут также располагаться аптека (EuroApteek), магазин цветов (Jardin Lilled), магазин мобильных телефонов (Kamill Plus), зоомагазин (KIKA), банкомат SEB, пункт приема тары, а также почтовые и посылочные автоматы Itella SmartPOST и первый автомат в СилламяэDPD Pickup station.
По данным Maxima Eesti OÜ, cилламяэский Maxima XX планирует предлагать своим клиентам также широкий и разнообразный выбор рыбной продукции по льготным ценам, включая деликатесные изделия и различную продукцию из красной рыбы. Также упор будет сделан на обширный ассортимент кулинарии и кондитерских изделий, особенно тортов. Все торты изготавливаются вручную в Эстонии.