На следующей неделе в Силламяэ состоится открытие вызывавшего споры Maxima XX. В городе появился первый фонтан

Foto: Dmitri Lett Facebook

По информации Maxima Eesti OÜ, фасад нового cилламяэского супермаркета Maxima XX изменён и имеет более привлекательный вид, и разделен на несколько частей. У торгового центра общей площадью 3564 м2 будет два входа/выхода: с восточной стороны (с автопарковки) и с северной стороны (со стороны бульвара Виру).

Рядом с магазином построена парковка на 125 мест и пешеходные дорожки, система освещения, произведено озеленение, построен первый в городе фонтан.

Кроме самого магазина Максима, в здании будут также располагаться аптека (EuroApteek), магазин цветов (Jardin Lilled), магазин мобильных телефонов (Kamill Plus), зоомагазин (KIKA), банкомат SEB, пункт приема тары, а также почтовые и посылочные автоматы Itella SmartPOST и первый автомат в Силламяэ DPD Pickup station.