06.01.2018, 13:50

На следующей неделе в Нарве начнут судить главу Института Пушкина Андрея Красноглазова

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rus.delfi.ee
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Vene kaasmaalaste nõukogu vabariiklik konverents
Foto: Priit Simson

На следующей неделе Вируский уездный суд приступит к рассмотрению уголовного дела, в котором руководителя некоммерческой организации "Институт Пушкина" Андрея Красноглазова обвиняют в присвоении средств.

Согласно обвинению, Красноглазов присвоил почти 9000 евро, которые организация получила из бюджета Нарвы на финансирование несколько лет действовавшей в городе Школы точных наук, передает rus.err.ee.

В период с 2014 по 2015 год, будучи членом правления MTÜ Puškini Instituut, Андрей Красноглазов неоднократно и незаконно обратил в свою пользу или в пользу третьих лиц деньги, выделенные Нарвской горуправой в поддержку НКО, или другое имущество, приобретенное на выделенные деньги, на общую сумму в размере 8955,42 евро.

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Согласно обвинению, в указанный период в представленных Нарве отчетах Красноглазов сознательно и неоднократно указывал не соответствующие действительности данные о расходах выделенных организации городом денежных средств.

Самому Институту Пушкина как юридическому лицу также предъявлены обвинения в подделке документов и использовании поддельных документов.

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