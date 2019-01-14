На шоссе в Ида-Вирумаа обнаружен труп. Полиция просит помощи в установлении личности мужчины

Мужчине примерно 50-60 лет, его рост около 170 см. У него короткие седые волосы и борода. На запястье левой руки и между указательным и большим пальцем имеются татуировки. Мужчина был одет в синие джинсы и сапоги чёрного цвета, зелёную футболку и куртку тёмного цвета, на голове зимняя кепка.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. По первоначальным данным смерть не наступила в результате дорожно-транспортного происшествия.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет установить личность мужчины, просьба связаться со следователем Йыхвиского отдела полиции по телефону 5822 8126 или по электронной почте marina.orehhova@politsei.ee.