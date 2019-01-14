14.01.2019, 19:10

На шоссе в Ида-Вирумаа обнаружен труп. Полиция просит помощи в установлении личности мужчины


rus.delfi.ee
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На шоссе в Ида-Вирумаа обнаружен труп. Полиция просит помощи в установлении личности мужчины
PPA

В пятницу, 11 января около 20.30 на 20 километре шоссе Кохтла-Ярве — Мяетагузе в Ида-Вирумаа было обнаружено тело мужчины, личность которого до сегодняшнего дня не установлена.

Мужчине примерно 50-60 лет, его рост около 170 см. У него короткие седые волосы и борода. На запястье левой руки и между указательным и большим пальцем имеются татуировки. Мужчина был одет в синие джинсы и сапоги чёрного цвета, зелёную футболку и куртку тёмного цвета, на голове зимняя кепка.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. По первоначальным данным смерть не наступила в результате дорожно-транспортного происшествия.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет установить личность мужчины, просьба связаться со следователем Йыхвиского отдела полиции по телефону 5822 8126 или по электронной почте marina.orehhova@politsei.ee.

PPA
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