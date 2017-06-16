На шахте Estonia теперь действует мобильная связь

Начиная с сегодняшнего дня в шахте Estonia предприятия Enefit Kaeandused, входящего в состав концерна Eesti Energia, действует мобильная связь, благодаря которой значительно повышается уровень безопасности труда и увеличивается эффективность процессов добычи, сообщает Eesti Energia.

”Развитие технологий и применение в производственных процессах дигитальных и телекоммуникационных решений помогает увеличить эффективность работы шахты. Благодаря этому повышается конкурентоспособность Eesti Energia, поскольку от себестоимости сланца в свою очередь зависит и себестоимость электричества и топливного масла. Мобильная сеть третьего поколения, то есть мобильная связь с высокой скоростью передачи данных, будет действовать во всех уголках шахты, где ведется активная работа. Мобильная сеть имеет протяженность действия порядка 40 километров”, — сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

Проект окажет значительное влияние на работу шахты. ”Если раньше в ходе работы в шахте на передачу информации, касающейся безопасности условий труда или состояния оборудования, уходило много драгоценного времени, а быстрое реагирование было затруднено, то сегодня ситуация изменилась — при необходимости мы можем моментально отреагировать. Эта возможность повышает эффективность производственных процессов, повышается и уровень безопасности труда”, — пояснил председатель правления Enefit Kaevandused Ахти Пуур.

Директор технологического подразделения Telia Eesti Кирке Саар подтвердила, что в масштабах Эстонии строительство мобильной сети в шахте Estonia — это уникальный проект. ”Тестирование, проведенное в 2015 году, дало положительные результаты. Это позволило нам перейти сразу к внедрению системы, охватывающей всю шахту. Помимо прочего, с внедрением мобильной связи на шахте удалось решить вопрос с позиционированием персонала и техники, что важно с точки зрения безопасности труда”, — добавила Саар.

Мобильная связь под землей останется доступной и при перемещении фронта работ. Все устройства, отвечающие за работу мобильной сети, портативные. Оптоволоконную сеть общей протяженностью 45 километров построило Enefit Solutions, дочернее предприятие концерна Eesti Energia. Проектированием сети антенн занималась фирма Boftel, а установкой — Ericsson. Компания Telia построила базовые станции. Общая стоимость проекта составляет примерно 150 000 евро.

Шахта Estonia, расположенная в Ида-Вирумаа имеет общую площадь 141 км2. Ее размеры сравнимы с размером города Таллинна. В 2016 году шахтой было произведено 8,2 млн. тонн сланца, что составляет примерно 62% объема сланца, производимого Enefit Kaevandused. Шахта Estonia обеспечивает работой 1300 человек.