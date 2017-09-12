На сайте Силламяэского центра культуры рекламировали его руководителя, избирающуюся в горсобрание

На официальном сайте Силламяэского центра культуры, а также странице центра в Facebook утром во вторник появилась реклама кандидата в горсобрание Силламяэ — Алевтины Ермаковой, директора муниципального учреждения культуры.

Председатель избирательной комиссии Силламяэ, городской секретарь Андрей Ионов сказал Delfi, что комиссия изучит ситуацию с точки зрения ее соответствия законодательству, отметив, что пока дополнительные комментарии дать не готов.

”Могу сказать только то, что с избирательной комиссией эту рекламу никто не согласовывал, и я впервые узнал о ней от вас”, — сказал Ионов.

По его словам, в Силламяэ не поступало никаких жалоб на нарушения, связанные с предвыборной агитацией.

”Пока отвечаем на вопросы кандидатов, связанные с этой темой: где и как можно себя рекламировать”, — сообщил Ионов.

Городской секретарь Нарвы, председатель нарвской избирательной комиссии Антс Лийметс, к которому Delfi обратился за консультацией, отмечает, что закон не накладывает ограничений на рекламу в интернете, но в данном конкретном случае, по словам Лийметса, встает вопрос об использовании административного ресурса.

”Если реклама кандидата появляется на городском сайте, то он должен был бы за нее заплатить, но это решается на уровне местного самоуправления, — говорит Лийметс, отмечая, что можно ожидать вмешательства в ситуацию государственных властей, которое, как показывает практика, может произойти уже после выборов. То есть, если кандидат не платил за рекламу, произведенную за муниципальный счет, его все-таки могут обязать это сделать.

С самой Алевтиной Ермаковой Delfi пока связаться не удалось, но она обещала дать свой комментарий.

Пока она сообщила, что рекламу убрали с сайта в 10.45, то есть уже после того, как корреспондент Delfi поговорил на эту тему с председателем избирательной комиссии Силламяэ.

Кроме кандидатов Центристской партии в Силламяэ на власть претендует только местный список Избирательного союза Сависаара.

Представляющая на выборах Центристскую партию Алевтина Ермакова в 2012 году в 25-летнем возрасте возглавила Силламяэский центр культуры после ухода на пенсию прежнего директора, Виктора Феофанова.