На российской границе в Нарве обновлены оба таможенно-пограничных пункта

На фоне завершившейся реконструкции пограничной инфраструктуры в Нарве пересекающие границу вот уже года полтора ждут окончания аналогичных работ и на пограничных КПП Ивангорода — в первую очередь, на пешеходной зоне пункта у ”моста дружбы”, а также на пешеходном пропускнике в районе Парусинки.

В отвечающем за обустройство российских рубежей федеральном государственном казенном учреждении ”Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы” (”Росгранстрой”) подтвердили ”Инфопрессу”, что до ввода обоих объектов в эксплуатацию ждать осталось недолго.

”Росгранстрой” — сравнительно новый ”хозяин” российских пограничных объектов, так как до прошлого года за это хозяйство в России отвечало другое учреждение — ”Росграница”. Сегодня же на сайте ”Росгранстроя” работы на пунктах пропуска в Ивангороде значатся как близящиеся к завершению.

Из пояснений, которые дал ”ИП” 2 августа заместитель руководителя ”Росгранстроя” Игорь Смирнов, явствует, что пункт в районе Парусинки введут в эксплуатацию до конца сентября, а начинку ”большого” пешеходного пропускника у автомобильного моста перенесут в уже практически готовое новое здание за полтора месяца, при этом движение пешеходов через ”мост дружбы” не закроют, но для пешеходов не исключены кое-какие временные неудобства.

Приводим комментарий И. Смирнова полностью:

”Работы по реконструкции пешеходного пункта пропуска Ивангород в районе Парусинки в рамках реализации программы Европейского инструмента соседства и партнёрства завершены. Департаментом государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Министерства транспорта Российской Федерации ведётся работа по подготовке соответствующей документации для проведения межведомственной комиссии по приёму пункта пропуска в эксплуатацию. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию пешеходного пункта пропуска Ивангород — до 30 сентября 2017 года.

В рамках реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Ивангород (пешеходная составляющая) произведены работы по строительству одноэтажного здания пункта пропуска (пешеходной составляющей) с 6-ю кабинами паспортного контроля и помещениями для размещения служб пограничного и таможенного контроля, службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, фитосанитарного и ветеринарного контроля, установке уличной кабины пограничного поста в месте окончания пешеходной галереи со стороны Нарвы, оснащению пешеходной составляющей инженерными системами.

В соответствии с проектной документацией по реконструкции пешеходной составляющей МАПП Ивангород, оснащение техническими средствами таможенного контроля (ТСТК) вновь возведённого здания производится за счёт переноса их из существующего здания. В настоящее время разработан план мероприятий по подготовке обустройства временного коридора на реконструируемом участке пешеходной составляющей в обход старого здания. Данным планом также предусмотрен поэтапный перенос оборудования из старого здания в новое без закрытия пешеходной составляющей. С учётом того, что на время дооснащения пешеходной составляющей объект полностью не закрывается, допускается ограничение пропускной способности. Согласно плану, готовность этапа по переносу ТСТК из старого здания в новое — 45 дней.

Реализация проектов по реконструкции пешеходного пункта пропуска Ивангород и МАПП Ивангород (пешеходная составляющая) позволит обеспечить более высокий уровень защиты государственной границы Российской Федерации, повысить пропускную способность и уровень комфорта пребывания граждан в пунктах пропуска, а также улучшить условия труда сотрудников государственных контрольных служб, выполняющих свои функции на объектах”.