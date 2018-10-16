На промышленной территории шахты "Эстония" проходят масштабные пожарные учения

”Учения проводились для работников, чье рабочее место находится в зданиях промышленной площадки шахты. Проведение пожарных учений обусловлено требованиями закона о пожарной безопасности. Целью ежегодно проводимых учений является обеспечение знаний и оценка умения работников в случае пожара правильно действовать, а также пользоваться первичными средствами пожаротушения”, — отметил главный инженер шахты Estonia Андрей Фролов.

”Горноспасательный отряд Enefit Kaevandused проводит подобные учения регулярно. Особенностью нынешних учений будет привлечение партнеров, чье участие может потребоваться в случае возникновения чрезвычайной ситуации”, — отметил главный инженер шахты Estonia Андрей Фролов.

”Во время учений, из административного здания шахты будет произведена эвакуация персонала, в ходе которой будут наблюдаться и анализироваться действия работников, а также критически оцениваться взаимодействие между различными инстанциями. По окончании учений по действиям в случае эвакуации, состоится обучение, в ходе которого работники получат знания и навыки пользования огнетушителем”, — рассказал Андрей Фролов.