На промышленной территории шахты "Эстония" проходят масштабные пожарные учения

Сегодня, 16 октября, Горноспасательный отряд Enefit Kaevandused проводит учения в сотрудничестве cо Спасательным департаментом, Центром тревоги, а также охранной фирмой USS. Цель учений – отработать совместные действия между различными организациями в случае возникновения непредвиденной опасной ситуации на территории шахты Эстония. Всего в учении примет участие порядка 100 человек.
”Учения проводились для работников, чье рабочее место находится в зданиях промышленной площадки шахты. Проведение пожарных учений обусловлено требованиями закона о пожарной безопасности. Целью ежегодно проводимых учений является обеспечение знаний и оценка умения работников в случае пожара правильно действовать, а также пользоваться первичными средствами пожаротушения”, — отметил главный инженер шахты Estonia Андрей Фролов.
”Горноспасательный отряд Enefit Kaevandused проводит подобные учения регулярно. Особенностью нынешних учений будет привлечение партнеров, чье участие может потребоваться в случае возникновения чрезвычайной ситуации”, — отметил главный инженер шахты Estonia Андрей Фролов.
”Во время учений, из административного здания шахты будет произведена эвакуация персонала, в ходе которой будут наблюдаться и анализироваться действия работников, а также критически оцениваться взаимодействие между различными инстанциями. По окончании учений по действиям в случае эвакуации, состоится обучение, в ходе которого работники получат знания и навыки пользования огнетушителем”, — рассказал Андрей Фролов.
”Учения, наподобие тех, что сегодня проводятся на территории шахты Estonia, являются важной составляющей обеспечения безопасности. На производстве имеются свои особенности и в плане проведения спасательных работ. Учения помогают выявить узкие места и возможные сложности спасательных процедур, что может значительно облегчить проведение спасательных работ, если необходимость в них появится”, — отметил Павел Тарасевич, главный специалист бюро готовности Восточного спасательного центра
Отряд горноспасателей Enefit Kaevandused находится на территории шахты Estonia, в его состав входит 28 членов, которые имеют специальные спасательные средства и оборудование, применяемые в горном деле. В отряд горноспасателей Enefit Kaevandused входят сотрудники, получившие соответствующую подготовку и обладающие как минимум трехлетним опытом проведения спасательных работ. Горноспасатели Enefit Kaevandused оказывают услуги спасения и за пределами предприятия, поскольку речь идет об уникальном в Эстонии подразделении.