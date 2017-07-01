На проекте в Нарве русскоязычная молодежь Европы борется против пропаганды

В Нарве завершился европейский проект по развитию медиаграмотности. Последний объединил ярких молодежных лидеров из стран Балтии и Финляндии, прибывших поделиться опытом и узнать что-то новое, сообщает молодежная организация IDA Noored.

Изначально организаторы затронули довольно противоречивую и очень сложную тему, посвященную критическому мышлению. Участники неформального форума дискутировали о таких понятиях как пропаганда и манипуляции в средствах массовой информации. Перед сегодняшним обществом в Балтийском регионе эта проблема стоит особенно остро.

СМИ научились манипулировать общественным мнением. Всевозможные трансляторы используют хитроумные приемы, чтобы настроить нас на определенную волну, вывести на эмоции и побудить к действию. Зачастую мы не можем отделить зерна от плевел, становясь легкими жертвами недобросовестных вещателей.

Тут молодежь выступает в роли главной жертвы. Не имея солидного опыта в сфере медиа, именно она подвержена наибольшему риску. Чаще всего молодые люди не осознают, как распознавать ложь. Прежде чем принимать подобные решения, необходимо научиться думать, мыслить и анализировать — иными словами, не поддаваться манипуляциям.

Рабочим языком проекта является русский, а реализовала это мероприятие молодежная организация IDA Noored. Сам же проект финансирует программа ”Erasmus+”.

Почему проект проходил именно на русском языке? Эта тема очень важна для русскоязычной молодежи стран Балтии и Восточной Европы в целом. В этом регионе активно рассуждают о пропаганде в СМИ, провокациях, а также роли России и русского языка в контексте информационной войны.

Русскоязычные жители Балтийского региона ежедневно впитывают самую различную информацию из самых разных источников. Они важны для каждой из ”воюющих сторон”, на них пытаются влиять и воздействовать.

Нарву не случайно избрали местом проведения проектных мероприятий. Именно здесь сосредточено наибольшее число русскоязычных жителей Эстонии. На фоне сложной геополитической ситуации и событий, разворачивающихся на Украине, различные эксперты и СМИ окрестили город ”проблемной точкой” Балтийского региона.

Эту тему в ходе проекта затронули приглашенные эксперты. Вице-мэр Нарвы Вячеслав Коновалов и журналист Delfi Роман Викулов рассказали, что сегодня о городе пишут очень много, поскольку он находится ”в опасной близости от России”.

”Так как в городе живет много русскоязычных, и он находится прямо на границе с Россией, а Эстония входит в блок НАТО, Нарву уже три года принято рассматривать как место, в котором теоретически может начаться третья мировая война. Каждый следующий материал на эту тему в мировых СМИ, даже когда он опровергает идею, что Нарва может стать ”следующим Донбассом”, на самом деле поддерживает жизнь в информационном пространстве этого опасного для города фантома. Опасного, прежде всего, в том смысле, что он затрудняет развитие, создает образ потенциальной горячей точки, отпугивающий инвесторов, в частности”и, — говорит Роман Викулов.

”При этом информация идет из авторитетных международных изданий. Ежедневно местные сталкиваются с огромным количеством информации, а представителям власти, общественникам и простым горожанам приходится опровергать ложные факты, отстаивать доброе имя города на международной арене”, — добавляет вице-мэр Вячеслав Коновалов.

Проект получился очень насыщенным и многогранным. Важно и то, что на этом организаторы и участники не остановятся. В рамках официальной программы они разработали детальный план будущих мероприятий, которые они проведут на местном уровне — в своих странах и городах.

Организаторы подчеркнули и то, что этот проект позволил затронуть ещё одну очень важную тему и обратить внимание на то, что русская молодежь Эстонии, Латвии и Литвы открыта для Европы.

Координаторы поставили своей задачей показать и доказать, что у русскоязычной молодежи есть активная гражданская позиция, они ощущают себя частью европейского общества, для них небезразлична судьба своей страны и всей Европы, они готовы обсуждать сложные вопросы и хотят, чтобы их мнение было услышано.