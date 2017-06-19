На предприятиях Enefit подписаны коллективные договоры

В пятницу, 16 июня, были подписаны коллективные договоры на дочерних предприятиях концерна Eesti Energia — Enefit Kaevandused и Enefit Energiatootmine, сообщает Eesti Energia AS.

Партнерами в переговорах для обоих предприятий являются Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков и Нарвский энергетический профсоюз. На предприятии Enefit Kaevandused в отношении коллективного договора договоренность была достигнута с обоими профсоюзами. На Enefit Energiatootmine был подписан договор между предприятием и Нарвским энергетическим профсоюзом. Переговоры с Независимым профсоюзом шахтеров и энергетиков на Enefit Energiatootmine продолжаются.

Новый коллективный договор Enefit Kaevandused действует до 30.06.2018 года. В соответствии с коллективным договором, зарплата в среднем увеличится на 5% у тех работников, у которых в течение нынешнего года не было повышения зарплат. Детали роста зарплат решат руководители предприятий. Льготы во многом останутся в неизменном виде, но частично будет уменьшено количество дополнительных дней отпуска — у части работников вместо 21 дополнительного дня отпуска останется 14 дней, а семь дней будут компенсированы деньгами.

”Несмотря на то, что по многим темам у предприятия и профсоюзов позиции различались, переговоры можно считать конструктивными, все стороны пришли к решению как в отношении отпусков, так и в отношении зарплат”, — сказал председатель правления Enefit Kaevandused Ахти Пуур.

Коллективный договор, заключенный между Enefit Energiatootmine и Нарвским энергетическим профсоюзом, действует до 31.12.2018 года. В соответствии с договором, сохраняются все содержащиеся в прежнем договоре льготы, а основные зарплаты членов профсоюза увеличатся в среднем на 4% вдобавок к уже произошедшему в начале года росту зарплат.

”В конце года мы снова обсудим и согласуем возможные изменения зарплат начиная с 2018 года. К сожалению, мы еще не пришли к соглашению с Независимым профсоюзом шахтеров и энергетиков. Продолжаем с ними диалог о заключении коллективного договора”, — сказал председатель правления Enefit Energiatootmine Тыну Аас.

Eesti Energia сотрудничает с разными профсоюзами, от которых ожидается готовность к тому, чтобы вместе сосредоточиться на соглашениях, организующих работу, регулирующих трудовые отношения и повышающих безопасность труда, а не только на распределении средств.