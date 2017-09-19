На политических дебатах в Нарве самым острым стал вопрос о русской школе

В нарвском филиале Ида-Вирумааского центра профессионального образования прошли политические дебаты с участием представителей политических сил, баллотирующихся в состав Нарвского городского собрания.

В дебатах приняли участие Александр Ефимов (Центристская партия), Антс Лийметс (Партия Реформ), Станислав Пупкевич (избирательный союз Саависаара), Валентина Гурова (IRL), Яна Кондрашова (избирательный союз ”Наша Нарва”) и Станислав Максимов (избирательный союз ”Патриот”).

Темами дебатов были вопрос развития образования в Нарве, а также молодежная проблематика.

Кандидаты были щедры на обещания, по-разному оценивали ситуацию в Нарве, но острым разговор стал только под самый конец дебатов, когда в него включилась присутствовавшая среди публики Наталья Умарова, избирающаяся в горсобрание в составе списка Сависаара.

Центристка Наталья Умарова, находящаяся в конфликте с местными однопартийцами, не была допущена до участия в выборах в составе списка Центристской партии. Ей в частности ставили в вину идущие вразрез с общей линией высказывания, сам факт того, что она делится своим мнением с общественностью.

”Когда решался вопрос о сохранении русской гимназии, господин Ефимов дошел до суда, обещая отстаивать русское образование. Недавно мы узнали, что гимназия в Нарве останется одна. Почему вы поменяли свои планы? Почему отказались от создания русской гимназии с углубленным изучением эстонского языка? О какой программе развития можно говорить, если наша власть, в частности председатель горсобрания, может так менять свое мнение?”, — спрашивала Наталья Умарова.

”Понятно, что вам это непонятно. Да, я прошел все три судебные инстации. В госсуде я тоже проиграл. Судиться больше невозможно. Можно упрямо ломиться в закрытую дверь, но лучше поискать открытую”, — сказал Ефимов.

На то, что Министерство образования предложило в качестве эксперимента сохранить в Нарве одну русскую гимназию, Ефимов сказал, что, прежде всего, сомневается в том, что эта идея была бы реализована.

”И какие эксперименты могут быть в сфере образования?! Это консервативная сфера. Какие-либо эксперименты в ней — дело очень опасное. Ведь их результаты могут сказаться не на вас, здесь сидящих, а на детях, через несколько лет. Главный момент — требование по С1. Кто-то говорил, что экзамен на эту категорию не будет обязательным, но я лично задал премьер-министру вопрос на эту тему, и он спросил, для чего тогда они это требование устанавливали, если оно не будет исполняться. Если даже не все выпускники Нарвского колледжа Тартуского университета могут получить диплом, так как не сдают экзамен на высшую категорию, то можем ли мы быть уверенными в том, что все школьники будут сдавать на С1?”, — сказал Ефимов.

”Партия реформ хочет, чтобы возможности для обучения в Нарве разным специальностям улучшились. В нашей программе в частности говорится о планах построить в Нарве колледж прикладной и спортивной медицины”, — сообщил Антс Лийметс.

Кандидат ”Нашей Нарвы” Яна Кондрашова подчеркнула, что сами участники избирательного союза — преимущественно молодые люди, отчего молодежная проблематика им близка.

”Мы планируем запустить программу поддержки молодых специалистов: выплачивать региональные доплаты в размере 20 процентов, обеспечивать приезжающих работать ценных специалистов жильем. Совместно с предпринимателями и разными учреждениями будем заниматься организацией сезонной работы для школьников, молодежи, способствуя таким образом получению первого опыта работы и трудового воспитания. Учитываем недовольство школьников, которых не устраивает качество питания в учебных заведениях Нарвы. Планируем провести новый конкурс на организацию питания и привлечь школьников в процесс решения этой проблемы. Собираемся построить современную зону отдыха для занятий скейтбордингом, паркуром и другими видами активного спорта”, — сказала Кондрашова

”Прежде всего, нужно выяснить, почему же молодежь уезжает, — сказал Станислав Пупкевич, кандидат от избирательного союза Эдгара Сависаара. — На этот счет есть разные мнения, но нужно услышать саму молодежь, провести своего рода форум, посвященный этой теме. Это один из пунктов нашей программы. Будем работать над развитием сферы инфотехнологий, а также реального производства, рабочих мест для сварщиков, например, то есть вообще всех тех рабочих мест, на которые молодые люди трудоустраиваются за рубежом. Рядом с нами находится Санкт-Петербург, в котором множество молодых людей заканчивают ежегодно различные учебные заведения. По нашей информации, значительная их часть заинтересованы в том, чтобы прийти со своими стартапами, в области инфотехнологий в частности, в Эстонию, так как здесь простое и удобное законодательство. Мы эту возможность пока не используем, а в результате и наши ребята улетают на Кипр, например, и ведут оттуда свои дела, в то время как мы могли бы создать им условия в Нарве”.

Александр Ефимов, говоря о позиции и планах Центристской партии, прежде всего, отметил, что молодежью, согласно законодательству, являются лица от семи до 26 лет.

”То есть это очень широкий спектр. Говорить, что молодежная проблематика это только вопрос людей, уезжающих из Нарвы, неправильно. Наши задачи — организация обучения по интересам, развитие спортивных школ. Отмечу, что Нарва - единственный город Эстонии, сохранивший и муниципальные школы по интересам, и спортивные школы. Это и есть забота о молодежи, при том, что содержание этих организаций требует немалых средств из городского бюджета. Чтобы удержать молодежь, нужно предложить ей достойную работу, возможности для проведения досуга”, — сказал Ефимов.

Как представитель правящей в Нарве партии Ефимов получал упреки в том, что в последние годы развитие в Нарве не происходит такими темпами, как это было в свое время, когда, например, бурно разрастался нарвский промпарк, действующий в рамках ЦУ ”Промышленные зоны Ида-Вирумаа”. Ефимов отвечал на них, напоминая, что приход в промпарк новых предприятий был самым активным в уезде, а также упомянув, что экономическая ситуация в Нарве зависит и от республиканской, и от общеевропейской, а потому ждать роста в отдельном городе странно..

Валентина Гурова (IRL) указала на то, что и детские сады и школы Нарвы дают прекрасное образование, но подчеркнула, что уже с детского сада необходимо организовывать преподавание эстонского языка на высоком уровне. ”Ребенок должен идти в школу с хорошим базовым эстонским, а уже в ней достигнуть категории C1”, — сказала Гурова.

Станислав Максимов (”Патриот”) говорил о важности помогать молодежи самоидентифицироваться, то есть выбрать профессию в раннем возрасте и уверенно идти по намеченному пути.

”У всех разных потенциал, но в рамках мероприятий, посвященных поиску выхода из той глубоко кризисной ситуации с молодежью, которую мы имеем сейчас, узнав точку зрения самой молодежи, помочь ей реализовать себя, можно добиться многого”, — указал Станислав Максимов.