На Ореховой горке в Нарве появились новые тренажеры и детская площадка

На территории нарвского района активного отдыха Äkkeküla открыли детскую площадку для малышей 2-6 лет, а также установили уличные тренажеры и комплекс для занятий популярным любительским видом спорта — воркаут (workout), основанным на работе с собственным весом, развитием силы и выносливости.

Новое оборудование установили рядом с имеющимся уличным комплексом для силовых упражнений — перед главной площадкой Äkkeküla, где происходят старты разных состязаний, а зимой работает прокат лыж.

Развитием района Äkkeküla занимается городское целевое учреждение Narva Linna Arendus. Член правления Narva Linna Arendus Софья Хомякова сообщает, что ЦУ неоднократно участвовало в разных конкурсах, надеясь получить деньги на детскую площадку и тренажеры из фондов, но всякий раз безуспешно.

По ее словам, давно задуманное удалось отчасти реализовать благодаря поддержке Нарвы, выделившей из городского бюджета 10 тысяч евро, а также финансированию из госбюджета — 7 тысяч евро.

”Городок, песочница и качели рассчитаны на малышей, ребятишек лет до шести, а для детей постарше мы планируем установить игровые элементы позже, найдя финансирование для реализации такого проекта. Отмечу, что в Нарве для детей от четырех-пяти лет довольно много площадок, но самые маленькие немного обделены, и мы ждем их с родителями в Äkkeküla”, — приглашает Хомякова.

Развивающаяся инфраструктура Äkkeküla находится в парковой зоне, которую в ночное время спортсмены вряд ли посещают. В начале июня с территории Äkkeküla украли несколько высаженных деревьев, ели и туи, а также были выломаны из земли размечающие трассу столбы.

Софья Хомякова информирует, что территория, на которой расположены игровые и тренировочные элементы находится под видеонаблюдением. Ночью, реагируя на движение, загорается прожектор. Планируется установить еще один.

Говоря о защите от вандалов, Софья Хомякова обращает внимание на то, что случаи кражи деревьев вандализмом не являются. ”Скорее всего, кто-то из дачников, постоянно пересекающих территорию Äkkeküla, забрал их к себе на участок. Как таковых случаев вандализма немного, и мы предпринимаем усилия для того, чтобы их было еще меньше. Кстати, с улицы Раху это место просматривается. Все-таки оно находится совсем близко дороге”, — говорит Хомякова.