В последнее воскресенье мая прошел традиционный забег на Променаде, который является третьим этапом в Нарвской серии забегов 2016 года.

Новое пляжное здание на Липовке впервые открыло двери для спортивного мероприятия. Трасса забега находилась в красивейшем историческом месте, на границе с Россией: бегуны наслаждались видами на реку Нарову, Нарвский замок Германа, Ивангородскую крепость и Бастионы.

Забег собрал 247 участников. Малыши достойно одолели дистанцию в 300 метров и получили сладкий приз — 57 участников.

На дистанцию 1 км вышли 55 молодых участников, на дистанцию 3,5 км — 57 участников, и основная дистанция на 7 км собрала 74 участника и 4 участника без учета времени.

На длинную дистанцию места в абсолютном зачете распределились нетрадиционно. Призовые места заняли новые участники Нарвской серии забегов 2016 года. Среди женщин первое место заняла гостья из Тарту — Марис Тамм, а в тройку лидеров среди мужчин вошли постоянный победитель соревнований Дмитрий Аристов, триатлонист-нарвитянин Александр Латин и Керт Кивимяэ, которые обошли на трассе отца и сына Кошелевых.

Участники призовых мест получили призы от Noorus Spa Hotel, Meresuu Spa Hotel, спортивного питания SIS, спортивного клуба MyFitness Narva и Нарвсвкой пивоварни NARVIA 1345.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАБЕГОВ:

Дистанция 1 км

Лучшие результаты среди мальчиков:

1. Марк Ильин — 03:46,76.

2. Алексей Ярушкин — 03:47,93.

3. Даниил Хамидулин — 04:02,56.

Лучшие результаты среди девочек:

1. Анастасия Богатырёва — 04:07,14.

2. Реелика Раннамяэ — 04:08,36.

3. Анастасия Федорцева — 04:08,73.

Дистанция 3,5 км

Мужчины

1. Георгий Чивиль 14:01,35.

2. Дмитрий Антикайнен 14:04,27.

3. Николай Егоров 14:04,44.

Женщины

1. Ульяна Юрлова 15:30,44.

2. Герель Атерон-Норвак 16:01,08.

3. Мирель Семенкова 16:58,45.

7 км

Мужчины

1. Дмитрий Аристов 23:08,01.

2. Александр Латин 23:38,70.

3. Керт Кивимяэ 24:25,57.

Женщины

1. Марис Тамм 28:10,45.

2. Наталья Гаранкина 30:52,54.

3. Ксения Прибыловская 31:39,13.