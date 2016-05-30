Новое пляжное здание на Липовке впервые открыло двери для спортивного мероприятия. Трасса забега находилась в красивейшем историческом месте, на границе с Россией: бегуны наслаждались видами на реку Нарову, Нарвский замок Германа, Ивангородскую крепость и Бастионы.
Забег собрал 247 участников. Малыши достойно одолели дистанцию в 300 метров и получили сладкий приз — 57 участников.
На дистанцию 1 км вышли 55 молодых участников, на дистанцию 3,5 км — 57 участников, и основная дистанция на 7 км собрала 74 участника и 4 участника без учета времени.
На длинную дистанцию места в абсолютном зачете распределились нетрадиционно. Призовые места заняли новые участники Нарвской серии забегов 2016 года. Среди женщин первое место заняла гостья из Тарту — Марис Тамм, а в тройку лидеров среди мужчин вошли постоянный победитель соревнований Дмитрий Аристов, триатлонист-нарвитянин Александр Латин и Керт Кивимяэ, которые обошли на трассе отца и сына Кошелевых.
Участники призовых мест получили призы от Noorus Spa Hotel, Meresuu Spa Hotel, спортивного питания SIS, спортивного клуба MyFitness Narva и Нарвсвкой пивоварни NARVIA 1345.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАБЕГОВ:
Дистанция 1 км
Лучшие результаты среди мальчиков:
1. Марк Ильин — 03:46,76.
2. Алексей Ярушкин — 03:47,93.
3. Даниил Хамидулин — 04:02,56.
Лучшие результаты среди девочек:
1. Анастасия Богатырёва — 04:07,14.
2. Реелика Раннамяэ — 04:08,36.
3. Анастасия Федорцева — 04:08,73.
Дистанция 3,5 км
Мужчины
1. Георгий Чивиль 14:01,35.
2. Дмитрий Антикайнен 14:04,27.
3. Николай Егоров 14:04,44.
Женщины
1. Ульяна Юрлова 15:30,44.
2. Герель Атерон-Норвак 16:01,08.
3. Мирель Семенкова 16:58,45.
7 км
Мужчины
1. Дмитрий Аристов 23:08,01.
2. Александр Латин 23:38,70.
3. Керт Кивимяэ 24:25,57.
Женщины
1. Марис Тамм 28:10,45.
2. Наталья Гаранкина 30:52,54.
3. Ксения Прибыловская 31:39,13.