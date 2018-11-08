На Неделе Северных стран с жителями Ида-Вирумаа поделятся рецептами счастья

Организуемая в четвертый раз Неделя Северных стран — это фестиваль, который предложит многообразную программу как для детей, так и для взрослых. Выставки, фильмы, тематические встречи и увлекательные впечатления — от финской сауны до кухни Северных стран.

”В Северных странах проживает 27 млн человек, и их считают самыми счастливыми в мире. ”На мероприятиях Недели Северных стран мы попытаемся показать, в чем формула счастья и благополучия Северных стран, и как каждый может создать для себя свое состояние Счастья”, — сказал представитель Совета министров Северных стран в Эстонии Евгений Тимощук. ”Мы познакомим жителей Ида-Вирумаа с ценностями Северных стран, с жизненным укладом, обеспечивающим стабильность и благополучие; узнаем секреты жителей этих стран, которые помогают им справляться с рутиной и со стрессами на буднях, а также с темными и длинными зимними вечерами”.

Первым мероприятием Недели Северных стран станет вечер сауны на берегу Наровы. Сауна, построенная в военной машине, будет на этом месте только один вечер и помимо банных процедур, можно насладиться и прекрасным видом на реку. Гастрономические впечатления предложит кулинарный вечер, на котором повар из Северных стран расскажет о вкусах этих стран и продемонстрирует свои умения. Главным же событием недели станет вечер ”Hygge”, где мы расскажем о том, как в Северных странах принято создавать личное благополучие и чувствовать радость от жизни в осенне-зимний период. Оба мероприятия пройдут в Нарвском Колледже ТУ.