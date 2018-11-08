08.11.2018, 08:46

На Неделе Северных стран с жителями Ида-Вирумаа поделятся рецептами счастья

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rus.delfi.ee
EST
На Неделе Северных стран с жителями Ида-Вирумаа поделятся рецептами счастья
Põhjamaade nädal

Неделя Северных стран, которая пройдет 12-17 ноября в Ида-Вирумаа, приглашает познать жизненную философию Северных стран, а также основы счастливой и благополучной жизни жителей этих стран.

Организуемая в четвертый раз Неделя Северных стран — это фестиваль, который предложит многообразную программу как для детей, так и для взрослых. Выставки, фильмы, тематические встречи и увлекательные впечатления — от финской сауны до кухни Северных стран.

”В Северных странах проживает 27 млн человек, и их считают самыми счастливыми в мире. ”На мероприятиях Недели Северных стран мы попытаемся показать, в чем формула счастья и благополучия Северных стран, и как каждый может создать для себя свое состояние Счастья”, — сказал представитель Совета министров Северных стран в Эстонии Евгений Тимощук. ”Мы познакомим жителей Ида-Вирумаа с ценностями Северных стран, с жизненным укладом, обеспечивающим стабильность и благополучие; узнаем секреты жителей этих стран, которые помогают им справляться с рутиной и со стрессами на буднях, а также с темными и длинными зимними вечерами”.

Первым мероприятием Недели Северных стран станет вечер сауны на берегу Наровы. Сауна, построенная в военной машине, будет на этом месте только один вечер и помимо банных процедур, можно насладиться и прекрасным видом на реку. Гастрономические впечатления предложит кулинарный вечер, на котором повар из Северных стран расскажет о вкусах этих стран и продемонстрирует свои умения. Главным же событием недели станет вечер ”Hygge”, где мы расскажем о том, как в Северных странах принято создавать личное благополучие и чувствовать радость от жизни в осенне-зимний период. Оба мероприятия пройдут в Нарвском Колледже ТУ.

Во вторник, 13 ноября все желающие смогут посетить странствующие посольства Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании и побеседовать с послами. Странствующие посольства откроются всего на пару часов в Нарвском Колледже ТУ. Гостей будут принимать: посол Норвегии Сесиль Аннетт Виллош, посол Швеции Микаель Эрикссон, посол Финляндии Тимо Кантола, посол Дании Кристина Мисковиак Беквард и почетный консул Исландии Хелен Тялли. На месте можно будет узнать про культуру Северных стран, о возможностях путешествия или обучения там.

На протяжении Недели мы покажем свежие фильмы Северных стран, один из них 2018 года, снятый известным датским режиссером Перниллой Фишер Кристенсен, в котором рассказывается о становлении Астрид Линдгрен как писателя. До конца ноября будут открыты выставки, поднимающие темы городского пространства, окружающей среды и социальные вопросы. Для самых маленьких состоятся чтения приключенческих книг авторов Северных стран и рабочие комнаты, где можно будет помастерить.

Основная часть событий Недели Северных стран бесплатна для всех заинтересованных. С программой Недели Северных стран и мероприятиями можно ознакомиться на странице www.norden.ee или на странице мероприятия в Facebook.

ТОП

Неделя Северных стран проходит под руководством Представительства Совета министров Северных стран в Эстонии и в сотрудничестве со многими хорошими партнерами: посольство Северных стран в Эстонии, Институт Финляндии, Нарвский Колледж ТУ, Narva Apollo kino Astri, Нарвская центральная библиотека, SA Narva Linna Arendus и кафе Muna.

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