На нарвском участке границы все спокойно, но кризисное время приближается

Если 2 января со стороны Ивангорода собралось довольно много транспорта, а ожидание в очереди достигало трех часов, то уже 3 января таких очередей не было.

Антс Кутти говорит, что сложным будет отъезд россиян из Эстонии после окончания новогодних каникул, но таможенники и пограничники сделали все, чтобы люди могли спокойно пересечь границу.

Член правления Transservis-N, предприятия организующего очередь к границе, Владимир Мижуй сказал Delfi, что последние дни на границе были очень спокойными, за исключением 2 января, когда россияне устремились в Эстонию.

По словам Мижуя, очередь на выезд из Эстонии вырастет 7-9 января, но точно не будет рекордной длины, и люди смогут путешествовать сравнительно комфортно.