На спортивном мероприятии, которое пройдет 13 июня в Нарве впервые ожидается участие как минимум 4000 любителей активного образа жизни. Поскольку в рамках Нарвского энергетического забега пройдет и чемпионат Эстонии по полумарафону, в мероприятии примут участие и лучшие бегуны на длинные дистанции Эстонии.

Среди прочих, в Энергетическом забеге примет участие и один из лучших бегунов на длинные дистанции Эстонии Роман Фости, который нацелился на достижение нового рекорда Эстонии по полумарафону на соревнованиях.

Прежний рекорд, 1 час и 3 минуты, в 2001 году установил Павел Лоскутов. Хороший темп Фости поможет на соревнованиях нынешнего года сохранить также показывающий хорошую скорость кениец Ибрагим Мукунга Вачира, который на прошлых выходных пробежал 10-километровую дистанцию по улицам Тарту менее чем за 30 минут.

В программу входит дистанция полумарафона 21,1 километр, а также 7-километровая дистанция для любителей бега, ходьбы и ходьбы с палками. Речь идет о быстрой трассе, которая проходит по дорогам с твердым покрытием города Нарвы и его ближайших окрестностей. Последние километры пройдут по недавно реновированному променаду вдоль реки Нарва.

Одновременно с Энергетическим забегом во дворе Нарвского замка пройдет и организованный Eesti Energia День энергии, где занятий на протяжении нескольких часов хватит для всей семьи. День начнется с детских забегов в 11 часов, после чего программу продолжат выступления местных танцевальных коллективов. На сцене также появятся ансамбль ”Мяу” и группа Daniel Levi. Ознакомиться с программой можно на домашней странице Spordiürituste Korraldamise Klubi jooks.ee. Мероприятие для всех бесплатное.

До конца мая зарегистрироваться на Нарвский энергетический забег можно по льготной цене на сайте jooks.ee. Организаторы соревнований из Spordiürituste Korraldamise Klubi прогнозируют, с учетом нынешней активности регистрирующихся, участие на Нарвском энергетическом забеге не менее 4000 любителей активного образа жизни, что станет рекордным количеством участников.

Нарвский энергетический забег — это мероприятие, созданное по инициативе Eesti Energia, мэрии Нарвы, Министерства культуры и НКО Spordiürituste Korraldamise Klubi, цель которого заключается в том, чтобы мотивировать людей заниматься оздоровительным спортом и повысить значимость Ида-Вирумаа в календаре событий культуры и спорта Эстонии. Нарвский энергетический забег относится к серии городских забегов Эстонии.