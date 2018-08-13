13.08.2018, 09:20

На нарвской летней ярмарке изготовят самый большой в мире бутербродный торт — в честь столетия Эстонской Республики

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rus.delfi.ee
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На нарвской летней ярмарке изготовят самый большой в мире бутербродный торт — в честь столетия Эстонской Республики
Foto: Narva kutsehariduskeskus

18 августа Ида-Вирумааский центр профессионального образования при поддержке Нарвского городского управления организует традиционную летнюю ярмарку, которая будет проходить с 10 до 16:00 на территории, прилегающей к Ида-Вирумааскому центру профессионального образования, по адресу Кренгольми 45.

На ярмарке вы сможете приобрести товары из Эстонии, Латвии, Литвы и России! Помимо широкого ассортимента предлагаемой продукции, вас ожидает интересная программа, где каждый найдёт занятие себе по душе, обещавют организаторы.

Учащиеся отделения инфотехнологии Ида- Вирумааского профессионального центра проведут мастерскую ”Весёлая инфотехнология”. Откроет двери фото-комната ”Примерь профессию на себя”, где каждый желающий сможет сделать оригинальную фотографию с атрибутами различных профессий. Хочешь проверить, как будешь выглядеть в поварском колпаке или строительной каске — тебе в фото-комнату.

В нашей инфо-палатке найдёшь всю необходимую информацию о возможностях обучения и дополнительного образования, предлагаемых в Ида-Вирумааском центре, а также сможешь купить сувениры, изготовленные нашими учениками.

Мы продолжим устанавливать кулинарные рекорды! В прошлом году гости ярмарки смогли попробовать самую большую гриль-колбасу Ида-Вирумаа, а в этом году учителя и ученики поварского отделения решили приготовить юбилейный бутербродный торт в форме ЭР 100 в честь столетия Эстонской Республики.

Для детей традиционно работают батуты, карусель, можно будет покататься на лошади.

В гости ждёт и мини-зоопарк с козочками, ламой, кроликами и курочками!
Насладись последними днями лета на Нарвской летней ярмарке!
NB! В связи с проведением мероприятия будет перекрыто движение на улице Кренгольми от перекрестка Маслова до перекрестка Кулгу. С планом ярмарки и схемой маршрутов можно ознакомиться по адресу: www.narvalaat.ee

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На нарвской летней ярмарке изготовят самый большой в мире бутербродный торт — в честь столетия Эстонской Республики

13.08.2018
18 августа Ида-Вирумааский центр профессионального образования при поддержке Нарвского городского управления организует традиционную летнюю ярмарку, которая будет проходить с 10 до 16:00 на территории, прилегающей к Ида-Вирумааскому центру профессионального образования, по адресу Кренгольми 45.
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