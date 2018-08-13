На нарвской летней ярмарке изготовят самый большой в мире бутербродный торт — в честь столетия Эстонской Республики

На ярмарке вы сможете приобрести товары из Эстонии, Латвии, Литвы и России! Помимо широкого ассортимента предлагаемой продукции, вас ожидает интересная программа, где каждый найдёт занятие себе по душе, обещавют организаторы.

Учащиеся отделения инфотехнологии Ида- Вирумааского профессионального центра проведут мастерскую ”Весёлая инфотехнология”. Откроет двери фото-комната ”Примерь профессию на себя”, где каждый желающий сможет сделать оригинальную фотографию с атрибутами различных профессий. Хочешь проверить, как будешь выглядеть в поварском колпаке или строительной каске — тебе в фото-комнату.

В нашей инфо-палатке найдёшь всю необходимую информацию о возможностях обучения и дополнительного образования, предлагаемых в Ида-Вирумааском центре, а также сможешь купить сувениры, изготовленные нашими учениками.

Мы продолжим устанавливать кулинарные рекорды! В прошлом году гости ярмарки смогли попробовать самую большую гриль-колбасу Ида-Вирумаа, а в этом году учителя и ученики поварского отделения решили приготовить юбилейный бутербродный торт в форме ЭР 100 в честь столетия Эстонской Республики.