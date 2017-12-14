На нарвской границе опять затор: живая автомобильная очередь может не двигаться до пяти часов

При том, что в зимнее время коллапс на нарвской границе традиционно наступает в период возвращения российских туристов, приезжающих в Эстонию отметить Новый год, в этом году проблемы с пересечением границы на автомобилях начались за пару недель до праздников.

С начала этой недели резко замедлилось движение очереди автомобилей, ожидающих выезда из Эстонии в Россию. Те, кто бронировал по интернету время пересечения границы на прошлой неделе и ранее, вынуждены мириться с опозданием выезда на пару часов, а потом еще с ожиданием на мосту ”Дружба своей очереди” к российскому таможенно-пограничному пункту ”Ивангород”. В то же время пользующиеся живой очередью сталкиваются с ситуациями, когда ее движение просто останавливается на период до пяти часов, а общее время преодоления границы растягивается до 10 часов.

При этом даже лица, получившие от эстонского МВД право на внеочередное пересечение границы, а в этой группе льготников есть и политики, и предприниматели, занимающиеся трансграничным бизнесом, не могут им воспользоваться, то есть и им приходится ждать пару часов того момента, когда придет их черед.

Член правления предприятия занимающегося организацией движения очереди к границе, Transservis-N, Владимир Мижуй сказал Delfi, что непредвиденный коллапс связан с тем, что контроль автотранспорта на российской границе с начала недели проводится под присмотром проверочной комиссии, которая внимательно следит за тем, чтобы нормированное время на осмотр каждой машины соблюдалось.

По словам Владимира Мижуя, с начала этой недели в час границу пересекает в российском направлении 15-17 машин, при том, что обычно очередь движется в два раза быстрее. Отметим, что в свое время лучший показатель проходимости границы превысил 70 машин в час.

”На данный момент весь мост занят транспортом, как и зона ожидания Transservis-N на улице Раху, но на улице Мальми (перед эстонским таможенно-пограничным пунктом ”Нарва-1”, — прим. авт.) стоит всего 9 машин, то есть проверка пошла чуть-чуть быстрее”, — сказал Мижуй Delfi в четверг днем.

По словам пересекавших границу в сторону России на этой неделе, в вечернее время движение очереди ускоряется, а утром опять замедляется.

Мижуй предполагает, что российская проверочная комиссия закончит свою работу в эту пятницу.

Традиционно в декабре эстонские таможенники и пограничники, Transservis-N проводят совещание, в рамках которого обсуждают меры, которые позволят минимизировать время ожидания выезда из Эстонии для российских туристов, приезжающих на праздники. Конечно, речь идет, прежде всего, о временном увеличении числа специалистов, осуществляющих проверку на границе.

”Думаю, такое совещание пройдет на следующей неделе, и в нем, возможно, примут участие российские таможенники”, — сказал Владимир Мижуй.

В январе 2017-го серьезный затор образовался на границе сразу после Нового года, 2-3 числа, когда в Ивангороде дожидалось возможности въезда в Эстонию до нескольких сотен автомобилей, а время ожидания превышало в отдельные моменты 15 часов. То есть многие россияне приезжают в Эстонии непосредственно после праздника, а не перед ним — едут на новогодние каникулы, начинающиеся 1 января и заканчивающийся 8 января. 31 декабря в России официальным праздничным днем не является, правда в этом году он выпал на воскресенье.