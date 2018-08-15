На "народный бюджет" в Нарва-Йыэсуу позарились чиновники

В июле управа курортного города впервые решила спросить мнение жителей о том, на что можно потратить 20 000 евро бюджетных денег. Жители оказались очень активными и за месяц прислали 33 заявки, в некоторых содержалось сразу несколько идей или проектов.

Комиссия из представителей горуправы и городского собрания 3 августа выбрала пять проектов для голосования, сообщает rus.err.ee.

Когда 13 августа открылось голосование, многие обратили внимание, что три из пяти проектов были сделаны работниками управы, в том числе и мэром, который входил в комиссию: мэр предложил построить канализацию на улицах Рохелине и Мянниметса, специалист отдела развития управы Ангелина Лийв предложила построить детскую площадку в Вийвиконна и походную тропу между Нарва-Йыэсуу, Синимяэ и Силламяэ.