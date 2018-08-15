15.08.2018, 16:00

На "народный бюджет" в Нарва-Йыэсуу позарились чиновники

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rus.delfi.ee
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Raha tagataskust võttaFoto: Ilmar Saabas

В Нарва-Йыэсуу 13 августа началось голосование за лучший проект по благоустройству города и его окрестностей, на реализацию которого предусмотрено 20 000 евро. Специальная комиссия из 33 предложений для голосования отобрала пять, из которых три — это проекты работников горуправы, в том числе и мэра города. Депутаты горсобрания считают, что такой подход обесценивает идею привлечения горожан к участию в городской жизни и предлагают выставить на голосование все проекты.

В июле управа курортного города впервые решила спросить мнение жителей о том, на что можно потратить 20 000 евро бюджетных денег. Жители оказались очень активными и за месяц прислали 33 заявки, в некоторых содержалось сразу несколько идей или проектов.

Комиссия из представителей горуправы и городского собрания 3 августа выбрала пять проектов для голосования, сообщает rus.err.ee.

Когда 13 августа открылось голосование, многие обратили внимание, что три из пяти проектов были сделаны работниками управы, в том числе и мэром, который входил в комиссию: мэр предложил построить канализацию на улицах Рохелине и Мянниметса, специалист отдела развития управы Ангелина Лийв предложила построить детскую площадку в Вийвиконна и походную тропу между Нарва-Йыэсуу, Синимяэ и Силламяэ.

"Получается, мэр сам одобрил свой проект", — сказала оппозиционный депутат городского собрания Нарва-Йыэсуу Татьяна Пагаева (фракция избирательного союза "Вместе вперед"), добавив, что это можно расценить как конфликт интересов. "За подобное, например, в Нарве к уголовной ответственности недавно привлекли восемь депутатов".

По мнению Пагаевой, идея "народного бюджета" заключается в том, чтобы привлечь людей к участию в городской жизни, когда они сами предлагают идеи и сами их выбирают. "Ни чиновники, ни депутаты в этом участвовать не должны. Я считаю, что необходимо все проекты выставить на голосование и пусть люди сами решат, что им нравится. Это будет справедливо и будет отвечать духу идеи "народного бюджета".

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