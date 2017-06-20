На месте старого силламяэского рынка начинают строить торговый центр

Одноэтажный торговый центр, площадью 3500 квадратных метров, планируется открыть весной будущего года. Главным арендатором торговых площадей будет сетевой супермаркет Maksimarket.

Недвижимость, на которой идет строительство, принадлежит силламяэской фирме Aragats OÜ. Представитель собственника Араик Карапетян сказал Delfi, что для других арендаторов (кроме Maksimarket) места останется совсем немного, а кто его займет, определится к началу 2018-го.

В прошлом году между Aragats OÜ и самоуправлением Силламяэ состоялся обмен недвижимостью. Город Силламяэ, муниципализировав недвижимость по адресу Виру, 5а, произвел ее отчуждение в пользу Aragats OÜ, а взамен получил от фирмы часть недвижимости по адресу Виру, 5.

Араик Карапетян говорит, что благодаря этому новый торговый центр будет находиться на одной линии с соседним зданием по адресу Виру, 7 и общая архитектурная стройность не будет нарушена. Вокруг торгового центра будут созданы парковочные места, а бульвар Виру будет расширен для удобства пешеходов и лучшего подъезда к супермаркету.

Работы по сносу зданий рынка Силламяэ, работавшего ранее на Виру, 5, начались на прошлой неделе и уже близки к завершению.

Maksimarket — одна из старейших эстонских сетей супермаркетов, развиваемая концерном ETK Grupp.

В ETK Grupp входит 360 структурных единиц, осуществляющих торговлю и обслуживание по всей Эстонии, в их числе 293 магазина, торгующих продовольственными товарами и товарами первой необходимости — 250 сетевых магазинов Maksimarket, Konsum, A ja O. Также в концерн входит 21 магазин строительных товаров E-Ehituskeskus.