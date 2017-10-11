11.10.2017, 14:30

На месте сталинского Дома культуры в Йыхви может появиться магазин Lidl

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rus.delfi.ee
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На месте сталинского Дома культуры в Йыхви может появиться магазин Lidl
Foto: Vida Press

Ида-вируская газета Põhjarannik пишет о детальной планировке, согласно которой старый Дом культуры в Йыхви может помешать немецкой торговой сети Lidl.

Йыхвиское собрание на этой неделе начнет обсуждать инициирование детальной планировки, по которой сравняли бы с землей сталинский Дом культуры, который по общей планировке следовало бы сохранить, и заменили его типовым зданием торговой сети Lidl, пишет Põhjarannik.

Согласно эскизному решению, вместо сегодняшнего неоклассического Дома культуры и расположенных рядом с ним гаражей появились бы свойственные сетям магазинов типовые решения.

Foto: Muinsuskaitseamet

Хотя напрямую никто не подтверждал, что речь идет именно о немецкой сети магазинов, все признаки указывают, что именно они заинтересованы в инициировании планировки и покупке участков.

Полный текст статьи читайте в свежем номере Põhjarannik.

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