На Культурном Форуме в Нарве обсудят возможности развития сферы культуры

Сегодня, 7 апреля, в Культурном центре Geneva, проходит Культурный форум ”Лучший опыт на благо Эстонии”. На четвертом форуме обсудят, как обогатить культурную жизнь Нарвы и Ида-Вирумаа, а в свою очередь и всей Эстонии, используя различные технологические возможности, сообщает Министерство культуры.

По словам советника отдела культурного многообразия Министерства культуры Анне-Ли Реймаа, в этот раз в фокусе форума влияние различных сфер жизни на культуру, будь то образование для взрослых или коммуникационные технологии.

”Нарвские Культурные форумы призваны наладить сотрудничество в сферах культуры, образования и молодежной работы между организациями, НКО и местными самоуправлениями Ида-Вирумаа. Постоянное и прямое общение помогает достигать поставленных целей, что является прекрасным откликом на начинания государства в области культуры и интеграции”, — сказала г-жа Реймаа.

Участников форума вдохновят и поделятся опытом руководитель фонда Prototron и Нарвского Творческого инкубатора OBJEKT Яна Павленкова, андрагог и руководитель НКО Vita Tiim Елена Лохматова, а также руководитель проекта домов эстонского языка Министерства культуры Ольга Сытник. Помимо прочего будет представлена концепция домов эстонского языка, а также приоритеты государства в сфере культуры на 2017-2018 годы.

По словам Яны Павленковой, новые идеи и решения всегда зависели от творчества. ”Многообразие в открытом культурном пространстве, где между институтами и сферами царит смелость и желание сотрудничать, рождаются хорошие решения. Творчество проявляется там, где культура и технология дополняют друг друга. Поэтому культурный форум в промышленном регионе — лучший подарок для Эстонии”, — отметилаяна Павленкова.

В форуме принимают участие культурные объединения Нарвы и Ида-Вирумаа, организации, работающие в сферах образования и молодёжной работы; представители местных самоуправлений, Министерства культуры, Нарвского Колледжа ТУ, ЦУ Интеграции. Форум проходит в формате ”мирового кафе”, когда люди разного возраста и разных национальностей генерируют идеи и ищут решения для совместных проектов.

Начало Нарвских Культурных форумов было положено организацией „Ээсти Консерт” и Министерством культуры. Партнером проекта является НКО по организации мероприятий Eventburg.

Форум проводится на эстонском и русском языках.