На хакатоне в Нарве разрабатывали новые медийные решения

Один из участников хакатона, видеограф Антон Мовсесян, занимающийся созданием корпоративных видеороликов, прокомментировал: ”Опыт хакатона и взаимодействия с менторами помог мне увидеть проблему в ином ключе, когда один из наставников посоветовал автоматизировать идею, над которой я работал. Это явилось толчком к созданию мокапа нового приложения, которому нет аналогов на рынке "умных камер”. Занимаясь разработкой и тестами, я применил свои знания принципов операторской работы и видеомонтажа, процесса обработки изображений и основ графического дизайна.”

”Мероприятие, организованное нарвским OBJEKT-ом, явилось для меня экспериментом в плане генерации идей и поиска решений на поле разработки приложений. Это ценный опыт для меня и, для всех, кто ищет возможности реализации своих идей”, — добавил Антон Мовсесян.

Яна Павленкова: ”Главная цель всех хакатонов — это появление новых инновационных предприятий, и я рада, что все предыдущие хакатоны этому способствовали. У участников TV Beats хакатона есть большой потенциал продолжить эту традицию, тем более что теперь у нас больше возможностей помочь командам и после хакатона — в инкубационной программе или предускорителе.”

Команды, успешно прошедшие хакатон, получили в качестве призов билеты на крупные стартап-мероприятия в Эстонии — sTARTUp Day 2019 и Latitude59; год бесплатного пользования сервером от хостинг-провайдера FAST VPS. Призовой фонд в 3000 евро от Дома эстонского языка INSA разделили решения, помогающие в изучении иностранных языков.

TV Beats хакатон является частью программы TV Beats, в рамках которой в начале ноября были проведены две идейные лаборатории в Нарве и Таллинне, а 23 ноября в рамках PÖFF и Industry@Tallinn & Baltic Event прошел TV Beats Forum. Следующая программа запланирована на весну 2019 года, и будет уже помогать развитию бизнес-решений в другой области.

TV Beats программа поддерживается из средств EAS и Фонда регионального развития в рамках проекта номер EU51523.