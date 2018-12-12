12.12.2018, 08:25

На хакатоне в Нарве разрабатывали новые медийные решения


rus.delfi.ee
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Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Tartu Ülikooli Narva KolledžFoto: Vallo Kruuser

В Нарвском колледже 7-9 декабря прошел TV Beats хакатон, организованный Нарвским творческим инкубатором OBJEKT в сотрудничестве с бизнес-ускорителем Startup Wise Guys. Участниками хакатона были жители Нарвы и Таллинна, а также гости из Швеции и Колумбии.

Хакатон — это идейный марафон, в котором команды разрабатывают решения для определенных проблем, создают инновационные идеи и бизнес-модели. Для хакатона в области визуальных медиа организаторы выбрали следующие области, в которых искали свежие идеи и инновационные форматы: телеиндустрия, vlogging, виртуальная и дополненная реальность, анимация, бизнес-решения для креативной экономики. Идеи TV Beats хакатона варьировались от телевизионного реалити-шоу, в рамках которого молодые люди из Западной Европы знакомятся с жизнью племен, живущих в тропических лесах Амазонки, до мобильного приложения, позволяющего даже новичкам снять хорошее корпоративное видео.

На протяжении всего мероприятия команды получали советы от опытных менторов, которые помогали участникам формулировать свои идеи и определять направления, также давали рекомендации, как создать услугу или продукт, который действительно будет работать. Среди менторов TV Beats хакатона были Фарид Сингх и Стоян Янков из бизнес-ускорителя Startup Wise Guys, продюсер Наталья Маченене и соучредители Нарвского творческого инкубатора OBJEKT Яна Павленкова и Антон Осиповский.

Один из участников хакатона, видеограф Антон Мовсесян, занимающийся созданием корпоративных видеороликов, прокомментировал: ”Опыт хакатона и взаимодействия с менторами помог мне увидеть проблему в ином ключе, когда один из наставников посоветовал автоматизировать идею, над которой я работал. Это явилось толчком к созданию мокапа нового приложения, которому нет аналогов на рынке "умных камер”. Занимаясь разработкой и тестами, я применил свои знания принципов операторской работы и видеомонтажа, процесса обработки изображений и основ графического дизайна.”

”Мероприятие, организованное нарвским OBJEKT-ом, явилось для меня экспериментом в плане генерации идей и поиска решений на поле разработки приложений. Это ценный опыт для меня и, для всех, кто ищет возможности реализации своих идей”, — добавил Антон Мовсесян.

Яна Павленкова: ”Главная цель всех хакатонов — это появление новых инновационных предприятий, и я рада, что все предыдущие хакатоны этому способствовали. У участников TV Beats хакатона есть большой потенциал продолжить эту традицию, тем более что теперь у нас больше возможностей помочь командам и после хакатона — в инкубационной программе или предускорителе.”

Команды, успешно прошедшие хакатон, получили в качестве призов билеты на крупные стартап-мероприятия в Эстонии — sTARTUp Day 2019 и Latitude59; год бесплатного пользования сервером от хостинг-провайдера FAST VPS. Призовой фонд в 3000 евро от Дома эстонского языка INSA разделили решения, помогающие в изучении иностранных языков.

TV Beats хакатон является частью программы TV Beats, в рамках которой в начале ноября были проведены две идейные лаборатории в Нарве и Таллинне, а 23 ноября в рамках PÖFF и Industry@Tallinn & Baltic Event прошел TV Beats Forum. Следующая программа запланирована на весну 2019 года, и будет уже помогать развитию бизнес-решений в другой области.

TV Beats программа поддерживается из средств EAS и Фонда регионального развития в рамках проекта номер EU51523.

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