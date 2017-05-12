На General Electric зарплаты вырастут на 5 процентов

Руководители трех профсоюзов, представленных на занимающемся обслуживанием нарвских электростанций и построившем станцию ”Аувере” предприятии General Electric, подписали новый коллективный договор с работодателем.

Договор, который будет действовать в ближайшие два года, зафиксировал повышение окладов работников на 5 процентов, а также сохранение тех льгот, которые гарантировал предыдущий договор.

Между тем, по словам лидера ”Энергопрофсоюза” Андрея Зайцева, на этот раз коллективный договор распространяется только на членов профсоюзов. И те энергетики, которые в них не состоят, получат прибавку к зарплате, но особыми преимуществами договора, в частности дополнительными отпусками, воспользоваться уже не смогут.

Часть работников General Electric являются членами ”Энергоспрофсоюза”, часть — профсоюза ”Энергосервиса”, часть — Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков.

Руководитель Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Владислав Понятовский сказал Delfi, что переговоры с руководством General Electric не были легкими, но взаимопонимания все-таки удалось достичь.

В то же время переговоры о новом коллективном договоре работников нарвских электростанций и Завода масел, Enefit Energiatootmine AS, пока не дали положительного результата.

На данный момент позиция обратившегося в начале апреля к госпримирителю ”Энергопрофсоюза” и продолжающего переговоры с работодателем напрямую ”Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков” едина: они добиваются сохранения всех льгот, а также повышения зарплат на 5 процентов с 1 апреля этого года и на 3 процента — с 1 января 2018 года.

Андрей Зайцев подчеркивает, что этот вариант уже является компромиссным. Профсоюзный лидер допускает, что энергетикам придется провести очередные акции протеста, если работодатель будет непреклонным. ”Все-таки некоторые подвижки есть. Работодатель уже согласился заключать договор на два года, хотя ранее предлагал всего на год”, — сообщает Андрей Зайцев.

Отвечая на вопрос, почему на General Electric удалось добиться тех условий, которых не получается достичь на станциях и Заводе масел, Владислав Понятовский говорит, что дело не в последнюю очередь в том, что General Electric — американский концерн, готовый действовать более гибко, чем Eesti Energia.